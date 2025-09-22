Entre el dólar, la inflación y los escándalos: Javier Milei enfrenta su techo político

La crisis argentina ha dejado de ser meramente sectorial para consolidarse como una espiral descendente que es simultáneamente política, económica y social . El último Domingo de Datos de la consultora Zubán-Córdoba revela que, lejos de haber tocado fondo, la percepción ciudadana subraya que “Lo peor no pasó” en el gobierno de Javier Milei .

En este contexto de lo que se describe como una "tormenta perfecta" , el gobierno de Javier Milei parece nadar contra la corriente , con todos sus esfuerzos resultando en un aparente hundimiento aún mayor, destaca el trabajo de la consultora que adelantó casi con exactitud el resultado del 7S en la Provincia de Buenos Aires .

Los efectos de esta crisis se vuelven nítidos en la opinión pública , con un preocupante 60,9% de valoración negativa hacia el gobierno de Milei. La llegada a este "techo psicológico" del 60% debería, según el análisis, encender las alarmas del oficialismo.

Una de las preguntas centrales que surgen del sondeo es si el rumbo de la administración actual es sostenible. Los datos son contundentes: 60,9% de los encuestados creen que el país va en dirección incorrecta desde que asumió Javier Milei . Esta cifra marca una tendencia creciente en la desaprobación de la gestión nacional , la cual alcanza el 61,6% .

En materia de gestión, la percepción ciudadana es especialmente dura. Al evaluar el manejo de las crisis recientes (incluyendo conflictos sociales, inflación, audios y coimas), un abrumador 65,9% opina que el gobierno las ha manejado mal, frente a un exiguo 3,1% que considera que lo ha hecho bien. Más revelador aún es que una gran mayoría (65,9%) se encuentra en desacuerdo con la afirmación de que apoya "todo lo que está haciendo Milei y su gobierno".

Esta desazón se traduce en una clara demanda de rectificación de la política económica y de gobierno. El 57,4% de la población afirma que el gobierno debería cambiar su rumbo político y económico tras la derrota en la Provincia de Buenos Aires. En contraste, solo un 32,6% sostiene que se debe acelerar en el rumbo actual e "ir a fondo". Este diagnóstico sugiere que errar en la identificación de los problemas lleva inevitablemente a tomar decisiones equivocadas.

La desconfianza económica en Javier Milei

En el ámbito estrictamente financiero, una de las mayores preocupaciones se centra en la estabilidad cambiaria, un tema siempre sensible en Argentina. Consultados sobre si el gobierno de Milei y su equipo podrán sostener la actual cotización del dólar, el 57,9% de los encuestados respondieron que no. Solo el 31,1% mantiene la confianza en que la divisa se sostenga en su valor actual.

image

Esta profunda desconfianza económica en la capacidad de la administración se vio reflejada recientemente en los resultados electorales. La opinión mayoritaria (60,2%) sostiene que la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires se debió al voto castigo por la corrupción y el mal momento económico. Un porcentaje marginal (7%) atribuyó la derrota a la calidad de los candidatos del oficialismo.

La crisis política, por su parte, sigue minando los pilares del oficialismo. Las principales figuras de LLA padecen la "sangría". Karina Milei, identificada como la principal figura del gobierno, alcanza un nivel de negatividad que "acaricia ya un 70%". La percepción de debilidad se agrava con el escándalo de los audios sobre presuntas coimas en discapacidad, ya que un 68,6% considera que el gobierno libertario está más débil desde entonces.

Adicionalmente, el 60% de los encuestados cree que el Presidente Milei debería solicitar la renuncia de su hermana y de los Menem, bastiones que el gobierno parece reacio a sacrificar.

El escenario opositor y la sombra electoral

Del otro lado del espectro político, la oposición, en particular el peronismo y sus fuerzas aliadas, han mostrado una actitud que se considera "bastante razonable" frente a la crisis. Sin embargo, la pregunta sobre su capacidad de gestión también arroja dudas.

En cuanto a la preparación del peronismo para volver al poder, las opiniones están divididas, aunque con una ligera inclinación a la duda: 51,2% no cree que la oposición peronista esté preparada para un retorno en el futuro cercano, frente a un 46% que sí lo considera. Respecto a la confianza en que el peronismo pueda resolver los problemas económicos si retoma el poder, el escepticismo es mayor: 50,1% expresa mucha desconfianza, mientras que solo 48,7% afirma tener mucha confianza.

Finalmente, las dudas sobre el futuro económico se entrecruzan directamente con las expectativas electorales. La sociedad está enviando un mensaje claro: el 61% cree que si el gobierno no cambia de rumbo, perderá las elecciones de octubre. De hecho, un 57% de los votantes planea acudir a las urnas en las próximas elecciones legislativas de octubre para castigar a Javier Milei.

En la Provincia de Buenos Aires, donde el último resultado electoral fue determinante, la intención de voto a diputados nacionales en las elecciones 2025 sigue mostrando una diferencia amplia en favor del candidato de Fuerza Patria (41,8%) sobre el candidato de La Libertad Avanza (31,9%). Esta situación recalca la idea de que la próxima elección será determinante en el escenario nacional.

En este clima de alta frustración social, donde la sociedad aparece cansada de apostar por nuevos liderazgos sin obtener resultados, la élite política y económica se enfrenta a la obligación de pensar salidas a la situación actual. La advertencia es clara: nuevas frustraciones solo pueden conducir a escenarios más oscuros y complicados.