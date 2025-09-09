Redes

La conversación digital tras las elecciones en Buenos Aires: entre la euforia y la frustración

Las elecciones en Buenos Aires dejaron un clima digital marcado por polarización, triunfos y derrotas, con alta negatividad y demandas sociales latentes.

Por Marcelo López Álvarez

El día después de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires dejó en las redes sociales una conversación marcada por la polarización y el predominio de los discursos políticos sobre cualquier otro eje de debate. La disputa entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza se convirtió en el centro de la discusión digital, con una lógica de “triunfo” y “derrota” que atravesó las interpretaciones, los liderazgos y las emociones expresadas por los ciudadanos bonaerenses.

El trabajo de la consultora Monitor Digital destaca que la nube de palabras que sintetizó el clima digital reflejó con claridad esta dinámica binaria: términos como Gobierno, Peronismo, Resultado, Votos, Triunfo y Derrota dominaron el escenario discursivo. En paralelo, los liderazgos nacionales se filtraron en la conversación aun sin haber sido protagonistas directos en el distrito. Tanto Javier Milei como Cristina Fernández de Kirchner aparecieron como referencias centrales, lo que confirma que la política bonaerense se lee en clave nacional y que las elecciones en la provincia siguen siendo un termómetro de poder de alcance mayor.

La nube de palabras después de las elecciones en Buenos Aires muestra la polarización y el cansancio ciudadano

La nube de palabras después de las elecciones en Buenos Aires muestra la polarización y el cansancio ciudadano

Elecciones: Los ejes dominantes de la charla

El análisis de la conversación digital muestra que la política superó con holgura a otros temas. Con un 60,1% de centralidad, la categoría política fue el eje excluyente de la discusión. Las palabras más recurrentes estuvieron ligadas a partidos, alianzas y resultados, lo que revela que la elección fue percibida como un episodio de confrontación entre proyectos antes que como una evaluación de la coyuntura económica o social.

En segundo lugar, con un 16,5%, apareció la noción de gestión, especialmente vinculada al oficialismo provincial y a la figura de Axel Kicillof. El énfasis en esta categoría muestra que, para un sector de la ciudadanía, el triunfo debía justificarse no solo en las urnas sino también en la capacidad de gobierno hacia adelante.

La agenda social ocupó un espacio menor pero relevante (8,4%), con menciones a derechos, pobreza y demandas ciudadanas. La economía y la corrupción, en cambio, quedaron relegadas con apenas 4,4% y 3% respectivamente, un dato llamativo en un contexto de crisis que sugiere que el electorado procesó los resultados en clave política más que económica.

Liderazgos y territorialidad

Aunque no fueron candidatos directos, Milei y Cristina Kirchner se destacaron como símbolos de sus respectivos espacios. El primero se consolidó como referente de La Libertad Avanza, mientras que la expresidenta apareció como emblema del peronismo. La presencia de Karina Milei en la conversación refuerza la idea de que la proyección nacional del oficialismo libertario permea incluso en escenarios donde no se presenta formalmente a elecciones.

La conversación también tuvo un sesgo territorial. Zonas como el conurbano bonaerense y localidades específicas como Bahía Blanca fueron objeto de debate sobre el peso de sus votos en el resultado final. Esta dimensión geográfica evidencia que los bonaerenses interpretaron los comicios no solo en términos partidarios, sino también desde una lógica local que busca explicar la magnitud del desenlace.

El clima emocional

Más allá de los datos cuantitativos, el análisis de sentimiento reveló un trasfondo de malestar. El 64% de la conversación se cargó de negatividad, lo que refleja una predominancia de críticas, enojo y frustración. Las palabras más recurrentes en este plano fueron inseguridad, robar, pobreza, error, castigo y corrupción. Esta nube negativa funcionó tanto como catarsis de los sectores derrotados como canal de expresión de demandas sociales insatisfechas.

En el polo positivo, términos como triunfo, gestión, futuro y unidad marcaron el discurso de los vencedores, que buscaron legitimar su victoria proyectándola hacia el desafío de gobernar. El contraste entre ambas narrativas exhibe la polarización propia de los procesos electorales argentinos: un sector celebrando y otro responsabilizando al adversario por los males colectivos.

La política como protagonista absoluta

Las elecciones bonaerenses se procesaron esencialmente como un hecho de poder. Las problemáticas de la economía, la seguridad o la justicia, si bien presentes, quedaron relegadas a un segundo plano. La centralidad de la política y la gestión muestra que los votantes y los militantes digitales interpretaron el resultado más en términos de correlación de fuerzas que de coyuntura inmediata.

En este sentido, las expresiones más coloquiales y agresivas detectadas en la conversación -como insultos o acusaciones directas- ponen en evidencia un tono visceral que reproduce la lógica de la grieta y deja escaso margen para narrativas de consenso.

El desafío de lo que viene

El saldo de esta elección en la Provincia de Buenos Aires, según Monitor Digital, es claro: la alta negatividad en la conversación digital es un signo de advertencia para Fuerza Patria. El triunfo en las urnas deberá traducirse en respuestas concretas a las demandas sociales si se quiere sostener la legitimidad en el tiempo. La centralidad de la gestión en el debate marca, al mismo tiempo, una oportunidad y un desafío: los ciudadanos no se limitan a reconocer la victoria electoral, sino que exigen capacidad para gobernar.

El mapa digital bonaerense evidencia que las elecciones no cierran la discusión, sino que la abren hacia un escenario de fuerte exigencia política y social. En un contexto de polarización, la capacidad de los ganadores para atender la demanda marcará el rumbo de la gobernabilidad en la provincia y, por extensión, en el país.

