Javier Milei reunió a la "nueva" mesa política nacional: ratificó el rumbo y convocó a gobernadores

El Presidente lideró en Casa Rosada la primera reunión del espacio creado post derrota en Provincia de Buenos Aires. Hubo críticas a la oposición, medios y empresarios.

El nuevo espacio de conducción mantuvo su primer encuentro oficial

Foto: Prensa La Libertad Avanza

La mesa política de Javier Milei ratificó el rumbo económico

El cónclave, que comenzó a las 9.30 y se extendió por dos horas, reunió a Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Martín Menem, Manuel Adorni y Santiago Caputo. Se trata del nuevo espacio generado luego del golpazo en las urnas de provincia de Buenos Aires, pero que no tiene caras nuevas, sino que son los mismos miembros del gabinete.

En un comunicado difundido más tarde, La Libertad Avanza sostuvo: “Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad. Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron”.

El oficialismo reconoció que “lo que viene por delante es difícil”, pero insistió en que “este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”. También apuntaron contra “los medios, los políticos y los empresarios que quieren detener el cambio”.

Convocatoria a gobernadores tras la derrota electoral en Provincia de Buenos Aires

Tras la doble reunión de gabinete del lunes, Milei decidió no solo conformar la mesa política nacional sino también abrir una instancia de diálogo con los gobernadores, que estará a cargo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Según trascendió, el funcionario y el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán, comenzaron sondeos informales con mandatarios provinciales, incluidos algunos que habían apoyado a la Casa Rosada en el Congreso pero luego se distanciaron.

Estamos recién empezando a hablar”, admitió uno de los participantes de la mesa.

Repercusiones internas y próximos pasos

El armado político bonaerense también se ampliará tras la derrota, con la inclusión de sectores aliados como el dirigente Cristian Ritondo. En paralelo, la Casa Rosada negó cambios inmediatos en el gabinete, aunque se ratificaron las salidas previstas para después de octubre de Patricia Bullrich, Luis Petri y Manuel Adorni.

El Presidente volverá a reunir a su gabinete este miércoles, en lo que será la tercera jornada consecutiva de intensa actividad política en Balcarce 50.

Minutos después del posteo en redes, el influencer libertario y miembro de “Las Fuerzas del Cielo” que lidera Santiago Caputo, Daniel Parisini (más conocido como “Gordo Dan”), salió con un duro mensaje contra dos de los operadores principales del oficialismo: Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja. Ambos, apuntados por un importante sector libertario tras la derrota en PBA.

“Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron”, escribió el referente en redes sociales, generando fuertes repercusiones internas.

Parisini ya había tenido otras expresiones críticas hacia Francos, quien salió a responderle a través de los medios luego de una publicación en X contra el senador Luis Juez.

