El oficialismo de Gustavo Valdés se impone en las elecciones de Corrientes

Con el 70% de la participación, el gobernador Gustavo Valdés y su equipo consolidan su liderazgo en la provincia. El segundo lugar fue para el peronismo.

El frente Vamos Corrientes se impuso en el 52,61% de los votos

El frente Vamos Corrientes se impuso en el 52,61% de los votos 

Por Sitio Andino Política

La provincia de Corrientes llevó adelante este domingo sus comicios para definir al próximo gobernador, parte de la Legislatura provincial y autoridades municipales en 73 distritos. El oficialismo de Gustavo Valdés obtuvo el triunfo, mientras que el peronismo de Martín Ascúa quedó en segundo lugar.

En total, más de 950 mil correntinos estuvieron habilitados para sufragar en las elecciones que, además de marcar la sucesión del actual mandatario Gustavo Valdés, incluyó la renovación de 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial.

Elecciones en Corrientes: con un 70% de participación, cerraron los comicios y se esperan los resultados
elecciones 2025

Cerraron los comicios para elegir gobernador en Corrientes: estiman una participación del 70% del padrón
Elecciones 2025: diferencias entre voto en blanco, nulo recurrido e impugnado.
Elecciones 2025: diferencias entre voto en blanco, nulo recurrido e impugnado
gustavo valdés, elecciones, corrientes
El gobernador Gustavo Valdés y su equipo consolidan su liderazgo en la provincia

El gobernador Gustavo Valdés y su equipo consolidan su liderazgo en la provincia

Con el 70% de participación, el frente Vamos Corrientes encabezado por Juan Pablo Valdés y Pedro Braillard Poccard se impuso en el 52,61% de los votos en las elecciones para gobernador de Corrientes.

El segundo lugar es para el peronista Martín Ascúa, que reune el 20,1% y Ricardo Colombi, con el 17,27%, escrutadas el 11,22% de las mesas. Por otra parte, La Libertad Avanza (LLA), en tanto, con Lisandro Almirón como candidato, se ubica en un cuarto lugar con solo el 8,2%, según el escrutinio provisorio.

Por su parte, el candidato peronista a gobernador de Corrientes, Martín ‘Tincho’ Ascúa, aseguró que, junto a su compañero de fórmula, César Lezcano, se encuentran “en segunda vuelta”.

Ascúa, quien contó con el respaldo de la ex presidenta y titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, agradeció “la confianza” de quienes lo votaron y subrayó que su objetivo en estas elecciones es “limpiar de corrupción” la provincia.

A través de sus redes sociales, el candidato expresó: “¡Estamos en segunda vuelta! A todos los correntinos que depositaron su confianza, gracias. A todos los fiscales que continúan en las escuelas, defiendan el voto, que el cambio está más cerca que nunca”.

La Libertad Avanza publicó un comunicado tras el cierre de los comicios

A través de un posteo de Instagram de la cuenta La Libertad Avanza Corrientes, se difundió un mensaje sobre la jornada electoral en la provincia, en la que se eligió gobernador. El candidato libertario Lisandro Almirón denunció irregularidades en los cuartos oscuros.

El comunicado comenzaba así: “RESPETEMOS LA VOLUNTAD CIUDADANA. Corrientes ya votó. La enorme mayoría de los correntinos asumió el llamado a las urnas con responsabilidad. Es la hora de contar los votos: las autoridades de mesa y los fiscales de las diferentes fuerzas políticas deberán garantizar que se respete la voluntad ciudadana”.

Y concluía señalando: “En la alianza confluyeron partidos, grupos y dirigentes representativos de la arraigada tradición liberal y autonomista correntina, junto a las nuevas generaciones que abrazaron las ideas de la libertad bajo el liderazgo de Javier MILEI. Hoy, el cambio comenzó”.

Elecciones en Corrientes: las alianzas que participaron

  • Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard.
  • La Libertad Avanza: Claudio Almirón – Evelyn Karsten.
  • Encuentro por Corrientes– ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo.
  • Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano.
  • Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago.
  • Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza.
  • Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones.
