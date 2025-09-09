Ajuste en el Estado

INV: la Justicia de Mendoza ordena restituir a los trabajadores y cuestiona al Gobierno

La Justicia Federal de Mendoza suspendió el pase a disponibilidad en el INV y frenó despidos, aunque persisten dudas sobre su futuro y el de sus trabajadores.

Instituto nacional de vitivinicultura, INV - 519085
Foto: Yemel Fil

La medida cautelar ordena al Poder Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acto derivado de la normativa, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones o supresión de estructuras administrativas.

Lee además
Cómo se forjó la agricultura en Argentina y cuál es la situación actual en la provincia de Mendoza.
AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Cómo se forjó la agricultura en Argentina y cuál es la situación actual en la provincia de Mendoza
Seguí la cotización del dólar blue en Mendoza para compra y venta. A cuánto opera dólar oficial, dólar Banco Nación y MEP tras la intervención del BCRA.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 9 de septiembre de 2025

INV Un fallo en medio de la disputa política

La decisión judicial se inscribe en un escenario de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y los sectores vinculados al ámbito científico, productivo y legislativo, que cuestionan el alcance de una resolución dictada entre gallos y medianoche en el mismo momento en que el Congreso Nacional rechaza el veto de Javier Milei y deja sin efecto las transformaciones en el INV y varios organismos más del sector científico y técnico.

Desde su publicación, la norma generó un frente de rechazo en varios sectores de la vitivinicultura, donde el INV cumple un rol estratégico para la cadena de producción y comercialización.

Reacción sindical y marcha atrás parcial del Gobierno

La resolución judicial fue comunicada y festejada a través de las redes sociales por el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, que llevó adelante el reclamo ante la Justicia Federal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodoaguiar/status/1965435520655278346?s=48&partner=&hide_thread=false

La semana pasada el Gobierno nacional había dado marcha atrás con parte de las reformas que habían reducido la autonomía del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros organismos públicos. A través del decreto 627/2025, publicado el 3 de septiembre, se derogaron los alcances del decreto 462/2025, que había convertido a estas instituciones en simples unidades ejecutoras bajo la órbita del Ministerio de Economía.

La medida restituye la autarquía administrativa, aunque no la financiera, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro funcionamiento de los entes y sobre la situación laboral de los empleados que habían sido pasados a disponibilidad.

image
Los trabajadores del INV lograron revertir su pase a disponibilidad

Los trabajadores del INV lograron revertir su pase a disponibilidad

Persisten las dudas en el Instituto Nacional de Vitivinicultura

En el caso del INV, el decreto original había implicado la cesantía de 49 trabajadores, mientras que en el INTA las desvinculaciones alcanzaban a unos 300 empleados. Si bien la nueva disposición abre la puerta para revertir esos despidos, los gremios advierten que aún no existen notificaciones oficiales que confirmen la reincorporación.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el delegado Gonzalo Pérez Catón sostuvo que el decreto 462 ya había sido rechazado por ambas Cámaras del Congreso y que, en paralelo, medidas cautelares frenaron su implementación, lo que deja en una zona gris la resolución que dispuso los despidos.

El panorama en el INV es de desconcierto. Algunos trabajadores que figuraban en disponibilidad se presentaron en sus puestos tras la derogación, pero sin instrucciones claras ni información oficial. “Lo que correspondería legalmente es que llegue la resolución que anule formalmente las disponibilidades”, señaló la pasada semana Pérez Catón.

Mientras tanto, el organismo recupera las funciones que le asigna la Ley de Vinos 14.878, centradas en el control de calidad, fiscalización y cuidado de la salud pública, sin que se haya definido aún el esquema financiero con el que sostendrá esas tareas.

Ahora, con la resolución del Juzgado, los trabajadores tienen asegurada su continuidad en el Instituto, aunque persisten las dudas sobre qué funciones se le otorgarán o cómo cumplirán las que ya venían desarrollando antes del pase a disponibilidad.

Temas
Seguí leyendo

Milei ratificó que no se moverá "ni un milímetro" y el FMI lo respaldó

Cómo quedó el depósito a plazo fijo tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Cuándo y cuánto cobro la jubilación en septiembre 2025

Jimena Latorre: "Mendoza ofrece reglas claras para atraer inversiones"

Agroecología en Malargüe: ovinos y abejas permiten el cultivo de frutos rojos en su naturaleza patagónica

La Rural recibe la muestra de la transformación del petróleo y el gas en Argentina

ANSES: quiénes cobran este martes 9 de septiembre de 2025

Omar Félix llamó a defender la producción y el trabajo del campo

LO QUE SE LEE AHORA
Seguí la cotización del dólar blue en Mendoza para compra y venta. A cuánto opera dólar oficial, dólar Banco Nación y MEP tras la intervención del BCRA.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 9 de septiembre de 2025

Las Más Leídas

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen.
Renovación

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen

El robo ocurrió en plena madrugada de este martes. (Foto ilustrativa).
Atacaron a un hombre mientras dormía

Robaron una fortuna tras un violento robo en el barrio Cementista

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre.
Festejo

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre

Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 
amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

El robo ocurrió este lunes, cerca del mediodía, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. 
mirá los videos

Fingió una discapacidad para cometer un robo en pleno centro de la Ciudad

Te Puede Interesar

INV: la Justicia de Mendoza ordena restituir a los trabajadores y cuestiona al Gobierno
Ajuste en el Estado

INV: la Justicia de Mendoza ordena restituir a los trabajadores y cuestiona al Gobierno

Por Marcelo López Álvarez
Cómo se forjó la agricultura en Argentina y cuál es la situación actual en la provincia de Mendoza.
AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Cómo se forjó la agricultura en Argentina y cuál es la situación actual en la provincia de Mendoza

Por Soledad Maturano
Trágico accidente vial en Maipú: falla de frenos provoca la muerte de un motociclista
En ruta 60

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

Por Luis Calizaya