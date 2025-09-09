Cómo quedó el depósito a plazo fijo tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires

La semana comenzó con la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y con un fuerte aumento del dólar . En este contexto, el depósito a plazo fijo también reaccionó: en algunos bancos las tasas nominales anuales (TNA) aumentaron, mientras que en otros se mantuvieron.

El plazo fijo es una estrategia financiera que compite directamente con el dólar blue , ya que la divisa estadounidense sigue siendo una opción relevante de ahorro. En este marco, tres bancos incrementaron sus tasas de interés hasta un 57% , mientras que otras entidades mantuvieron sus porcentajes habituales.

De acuerdo a los porcentajes aportados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) , en la segunda semana del mes las TNA quedan configuradas de la siguiente manera:

Cuánto necesito invertir para ganar $200.000

plazos-fijos-fotojpg.webp El depósito a plazo fijo sigue siendo una opción atractiva para ahorristas tradicionales.

Para quienes quieran calcular cuánto invertir para ganar $200.000 en 30 días, los montos aproximados son:

Banco Nación: $5.108.000

Banco Santander: $5.333.333

Banco Galicia: $5.455.000

BBVA: $5.333.333

Banco Macro: $5.394.000

Banco Credicoop: $5.108.000

Banco ICBC: $5.028.000

Qué bancos aumentaron sus tasas hasta 57%

De acuerdo con las tasas publicadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la segunda semana del mes, los bancos que ofrecen un 57% son:

Banco Corporativo CMF: comenzó su operación como Compañía Financiera en 1978 y se transformó en banco en 1996.

BACOR (Banco de la Provincia de Córdoba S.A.): la entidad financiera más importante de la jurisdicción, que opera desde 1873 y es propiedad del gobierno provincial.

Banco VOII: fundado en 2014 tras la adquisición del 99,9% del capital accionario del MBA Lazard Banco de Inversiones S.A. por Nexfin S.A., Arroyo Ubajay S.A. y Walter Roberto Grenón.

Sin embargo, estos bancos no tienen sede en Mendoza, por lo que los mendocinos deberán realizar sus plazos fijos a través de los sitios web de estas entidades o recurrir a opciones locales, como Banco Nación, Macro o Credicoop/ El Cronista