Cómo quedó el depósito a plazo fijo tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires

El depósito a plazo fijo sigue siendo una opción para ahorrar en pesos. Conocé cuánto paga cada banco tras las elecciones.

El plazo fijo es una estrategia financiera que compite directamente con el dólar blue, ya que la divisa estadounidense sigue siendo una opción relevante de ahorro. En este marco, tres bancos incrementaron sus tasas de interés hasta un 57%, mientras que otras entidades mantuvieron sus porcentajes habituales.

Qué tasa ofrece cada banco

De acuerdo a los porcentajes aportados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en la segunda semana del mes las TNA quedan configuradas de la siguiente manera:

  • Banco Nación: 47%
  • Banco Santander: 45%
  • Banco Galicia: 44%
  • BBVA: 45%
  • Banco Macro: 44,5%
  • Banco Credicoop: 47%
  • Banco ICBC: 47,7%

Cuánto necesito invertir para ganar $200.000

plazos-fijos-fotojpg.webp
El depósito a plazo fijo sigue siendo una opción atractiva para ahorristas tradicionales.

Para quienes quieran calcular cuánto invertir para ganar $200.000 en 30 días, los montos aproximados son:

  • Banco Nación: $5.108.000
  • Banco Santander: $5.333.333
  • Banco Galicia: $5.455.000
  • BBVA: $5.333.333
  • Banco Macro: $5.394.000
  • Banco Credicoop: $5.108.000
  • Banco ICBC: $5.028.000

Qué bancos aumentaron sus tasas hasta 57%

De acuerdo con las tasas publicadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la segunda semana del mes, los bancos que ofrecen un 57% son:

  • Banco Corporativo CMF: comenzó su operación como Compañía Financiera en 1978 y se transformó en banco en 1996.
  • BACOR (Banco de la Provincia de Córdoba S.A.): la entidad financiera más importante de la jurisdicción, que opera desde 1873 y es propiedad del gobierno provincial.
  • Banco VOII: fundado en 2014 tras la adquisición del 99,9% del capital accionario del MBA Lazard Banco de Inversiones S.A. por Nexfin S.A., Arroyo Ubajay S.A. y Walter Roberto Grenón.

Sin embargo, estos bancos no tienen sede en Mendoza, por lo que los mendocinos deberán realizar sus plazos fijos a través de los sitios web de estas entidades o recurrir a opciones locales, como Banco Nación, Macro o Credicoop/ El Cronista

