Jimena Latorre: "Mendoza ofrece reglas claras para atraer inversiones"

Jimena Latorre, la ministra de Energía y Ambiente, presentó el stand de la provincia de Mendoza en la XV Exposición Internacional del Petróleo y del Gas.

La provincia de Mendoza inauguró su stand en la XV Exposición Internacional del Petróleo y del Gas -Argentina Oil & Gas Expo 2025-, que se desarrolla en el predio de La Rural, en Buenos Aires, de la mano de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , donde destacó los recursos del territorio mendocino para atraer inversiones.

En el espacio se exhiben proyectos vinculados con hidrocarburos convencionales y no convencionales , junto con políticas públicas, herramientas tecnológicas y condiciones regulatorias que la provincia plantea como marco para inversiones en el sector.

Durante la apertura, Latorre señaló: “Mendoza está haciendo la tarea del sector público, que es una política seria, estable y con herramientas concretas para que el sector privado invierta. Ahora, la pelota está de su lado de la cancha y esperamos que, en un trabajo conjunto con el Estado mendocino, se pueda incrementar la producción de hidrocarburos en nuestra provincia ”.

La ministra destacó que “se mantiene e incrementa progresivamente la producción de crudos , especialmente los pesados del sur”. También mencionó la presencia de una refinería en territorio provincial: “La segunda más grande del país, que se sigue empleando para generar, a través de mayor inversión, más combustibles a partir de los hidrocarburos que produce nuestra provincia”.

En su discurso, Latorre remarcó que la gestión provincial impulsa medidas orientadas a captar inversiones mediante reglas claras, reducción de regalías, fortalecimiento de bancos de datos y mecanismos que apunten a disminuir riesgos políticos e institucionales. “El recurso pertenece a todos los mendocinos y tenemos la responsabilidad de garantizar un marco confiable y estable para su desarrollo”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JimehLatorre/status/1965157128995570021&partner=&hide_thread=false En la AOG EXPO 2025 anuncié la licitación de 12 nuevas áreas hidrocarburíferas bajo el Pliego Modelo 2025, elaborado en julio pasado. Este instrumento brinda mayor agilidad, seguridad jurídica y estímulos concretos para que Mendoza sea un destino atractivo para inversiones. pic.twitter.com/MuQWOIQW1H — Jimena Latorre (@JimehLatorre) September 8, 2025

Nuevas licitaciones

Previo a la inauguración, Latorre anunció que se lanzarán al mercado doce áreas de exploración bajo el Pliego Modelo 2025, normativa que regula el sistema de licitaciones continuas en Mendoza y establece regalías variables según la inversión comprometida.

“Queremos que el inversor se vea más atraído a elegir nuestra provincia frente a otros lugares, brindando información precisa, trabajando en nuestros bancos de datos y modelando escenarios que permitan disminuir riesgos. El riesgo debe ser el propio de la actividad, no político ni institucional”, expresó.

La ministra adelantó además la licitación de cinco nuevas áreas destinadas a producción, con el objetivo de ampliar la frontera productiva. En ese sentido, advirtió que en las últimas tres décadas “hubo una ralentización de la exploración en la Argentina, lo que provocó pérdida de reservas y caída en la producción”, y señaló la intención de revertir ese escenario con nuevas inversiones.

latorre expo petroleo y gas La ministra adelantó además la licitación de cinco nuevas áreas destinadas a producción.

La expo en la que participa la provincia de Mendoza

La Argentina Oil & Gas Expo 2025 reúne a autoridades, profesionales y empresarios de distintas provincias, entre ellas Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz y Río Negro. También participan delegaciones de 13 países: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Taiwán, Suiza y Estados Unidos.

El evento se extiende sobre más de 35.000 m², espera recibir a más de 25.000 visitantes y ofrece actividades, charlas y conferencias destinadas a la cadena de valor de la industria y a profesionales del sector energético.