Fingió una discapacidad para cometer un robo en pleno centro de la Ciudad

El robo ocurrió este lunes, cerca del mediodía, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.

Tres sujetos, entre ellos un hombre que fingió sufrir una discapacidad, perpetraron un robo en una conocida vinería en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, el cual quedó registrado por las cámaras de seguridad, por lo que ahora la policía busca a los delincuentes.

El robo ocurrió este lunes a plena luz del día en el local Código Vinario, ubicado en Perú y Colón de la Ciudad de Mendoza.

Los tres delincuentes, con un llamativo modus operandi, lograron engañar al encargado del comercio y se alzaron con unos $150.000 en efectivo . Por el momento ninguno de los maleantes logró ser detenido.

El hecho ocurrió minutos antes de las 14 de este lunes cuando el local era atendido por un hombre.

En ese momento ingresaron tres sujetos, uno de estos, presuntamente con una clara discapacidad motriz.

Mientras esa persona deambulaba por el local, los otros dos simulaban estar interesados en hacer una importante compra en el local.

De esta forma, los tres delincuentes perpetraron el robo a la perfección. Mientras los dos cómplices distraían al trabajador, el falso discapacitado sustrajo dinero de la caja registradora.

Todo esto quedó registrado por las cámaras de seguridad del local y con ese material ahora la justicia busca a los delincuentes.

Sin embargo, hasta el momento no hay ningún detenido, confirmaron fuentes judiciales.