Tres sujetos, entre ellos un hombre que fingió sufrir una discapacidad, perpetraron un robo en una conocida vinería en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, el cual quedó registrado por las cámaras de seguridad, por lo que ahora la policía busca a los delincuentes.
El robo ocurrió este lunes a plena luz del día en el local Código Vinario, ubicado en Perú y Colón de la Ciudad de Mendoza.
Los tres delincuentes, con un llamativo modus operandi, lograron engañar al encargado del comercio y se alzaron con unos $150.000 en efectivo. Por el momento ninguno de los maleantes logró ser detenido.
Fingió una discapacidad para cometer un robo en pleno centro de la Ciudad
El hecho ocurrió minutos antes de las 14 de este lunes cuando el local era atendido por un hombre.