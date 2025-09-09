amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

Un caso de violencia de género en Godoy Cruz terminó con una brutal paliza a un hombre, quien sufrió una fractura de cráneo.

Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz.&nbsp;

Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 

 Por Pablo Segura

Un nuevo hecho de violencia de género ocurrido esta vez en Godoy Cruz terminó con una brutal paliza a un hombre que intentaba ingresar por la fuerza a la casa de su ex pareja, lo que provocó que los vecinos de ella salieran a la calle para defenderla.

Todo ocurrió en horas de la madrugada de este martes en el barrio La Estanzuela de Godoy Cruz y el sujeto, identificado como Jonathan Nuñez (24), terminó con un traumatismo de cráneo y otras heridas de consideración en varias partes de su cuerpo, por lo que fue internado.

Por decisión de la justicia, Nuñez fue alojado en el hospital Central, donde permanece con custodia policial. Una vez que se recupere de las lesiones, se definirá su situación procesal.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, todo ocurrió cerca de las 2, cuando Nuñez llegó a la casa de su ex pareja, en la manzana 7 del barrio mencionado.

hospital central, cecilia quiroga, guardia.jpg
El hombre acusado de violencia de género está internado en el hospital Central.

El hombre acusado de violencia de género está internado en el hospital Central.

La víctima denunció que el hombre intentó ingresar por la fuerza a la vivienda y como ella no se lo permitió, forzó la puerta.

En ese momento, la mujer comenzó a gritar pidiendo ayuda y algunos vecinos advirtieron que algo estaba ocurriendo. Entonces salieron a la calle y se encontraron con el individuo cuando intentaba irrumpir en el hogar.

De esta forma, al menos dos vecinos se abalanzaron sobre él y le dieron una paliza, a tal punto que el hombre quedó tendido en el piso, ensangrentado y con fuertes golpes en la cabeza.

Mientras esto ocurría, la mujer también había llamado al 911 por lo que en cuestión de minutos arribó al domicilio un móvil.

Cuando los efectivos intentaron trasladar al hombre agredido, este se ofuscó con los policías y los golpeó. Producto de esto, un efectivo cayó a una acequia y sufrió lesiones.

El estado de salud del herido

Finalmente, el acusado de violencia de género fue reducido y trasladado a un hospital, donde quedó internado con custodia policial.

Desde el centro asistencial indicaron que el paciente presentaba politraumatismos y una fractura de cráneo.

Hasta el momento no trascendió si el acusado tiene antecedentes por violencia de género. No obstante, fuentes judiciales dijeron que, al menos, será acusado por amenazas hacia su ex pareja y también por daños y lesiones contra un policía.

El fin de semana ocurrió un hecho similar en el Valle de Uco, donde otro hombre agredió violentamente a su ex pareja, quien está embarazada.

Por Pablo Segura