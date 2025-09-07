Agredió a su pareja embarazada, intentó matarse y fue detenido en Tunuyán

El episodio ocurrió en el interior de una vivienda de Cuadro La Estación

Un preocupante episodio de violencia de género se produjo anohce en Tunuyán , por el cual un hombre de 24 años quedó internado con custodia policial, y una mujer embarazada de 29 años debió ser asistida .

El hecho ocurrió alrededor de las 19.45 del sábado. Un llamado a la línea de emergencias 911 dio cuenta sobre una fuerte discusión de pareja en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Boulogne Sur Mer S/N, del distrito Cuadro La Estación .

Hasta allí llegó personal policial, que ingresó al domicilio por autorización de la víctima, quien relató a los efectivos que su pareja había llegado al hogar bajo los efectos de estupefacientes y, tras una discusión, la empujó contra el suelo, provocándole la pérdida de conocimiento . La joven cursa un embarazo de tres meses de gestación .

Tras la agresión, el sujeto tomó un cuchillo y comenzó a autolesionarse . Los policías lograron reducirlo y quitarle el arma blanca . Se convocó la presencia de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Los profesionales de la salud diagnosticaron a la mujer una crisis nerviosa, por lo que fue asistida en el lugar hasta estabilizarla. En cuanto al agresor, presentaba heridas cortantes superficiales en ambos brazos, encontrándose fuera de peligro.

El sujeto fue trasladado, entonces, al área de Salud Mental del hospital Scaravelli, donde quedó alojado con custodia policial. Policía Científica trabajó en el lugar del hecho y secuestró el cuchillo utilizado en la escena.

Qué hacer en caso de ser víctima de violencia de género en Mendoza

Cabe destacar que frente a situaciones de riesgo inminente, la primera medida a adoptar es comunicarse a la línea de emergencia 911 , buscando mantenerse a resguardo y solicitar ayuda externa (por ejemplo, vecinos) de ser posible. Deberá brindar al operador que lo atiende, la ubicación con la mayor precisión posible.

¿Dónde realizar la denuncia por violencia de género en Mendoza?

Puede realizar la denuncia en la dependencia más cercana al domicilio.

Gran Mendoza: Oficina Fiscal más cercana o la Unidad Fiscal de Violencia de Género, ubicada en Av. Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo de Ciudad.

Oficina Fiscal más cercana o la Unidad Fiscal de Violencia de Género, ubicada en Av. Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo de Ciudad. Zona Este: Oficina fiscal más cercana al domicilio.

Oficina fiscal más cercana al domicilio. Zona Sur: Oficina fiscal más cercana o Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, ubicada en calle Las Heras sin número, San Rafael.

Si usted no quiere denunciar y quiere solicitar medidas de protección urgentes, podrá acercarse al Juzgado de Familia más cercano a su domicilio o Juzgado de Paz si no lo hubiere.