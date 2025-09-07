Agredió a su pareja embarazada, intentó matarse y fue detenido en Tunuyán

Un preocupante episodio de violencia de género se produjo anohce en Tunuyán, por el cual un hombre de 24 años quedó internado con custodia policial, y una mujer embarazada de 29 años debió ser asistida.
El hecho de violencia de género ocurrió en la noche del sábado en una vivienda de Cuadro La Estación. La víctima fue asistida y el hombre quedó alojado en el área de Salud Mental.
Un preocupante episodio de violencia de género se produjo anohce en Tunuyán, por el cual un hombre de 24 años quedó internado con custodia policial, y una mujer embarazada de 29 años debió ser asistida.
El hecho ocurrió alrededor de las 19.45 del sábado. Un llamado a la línea de emergencias 911 dio cuenta sobre una fuerte discusión de pareja en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Boulogne Sur Mer S/N, del distrito Cuadro La Estación.
Hasta allí llegó personal policial, que ingresó al domicilio por autorización de la víctima, quien relató a los efectivos que su pareja había llegado al hogar bajo los efectos de estupefacientes y, tras una discusión, la empujó contra el suelo, provocándole la pérdida de conocimiento. La joven cursa un embarazo de tres meses de gestación.
Tras la agresión, el sujeto tomó un cuchillo y comenzó a autolesionarse. Los policías lograron reducirlo y quitarle el arma blanca. Se convocó la presencia de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
Los profesionales de la salud diagnosticaron a la mujer una crisis nerviosa, por lo que fue asistida en el lugar hasta estabilizarla. En cuanto al agresor, presentaba heridas cortantes superficiales en ambos brazos, encontrándose fuera de peligro.
El sujeto fue trasladado, entonces, al área de Salud Mental del hospital Scaravelli, donde quedó alojado con custodia policial. Policía Científica trabajó en el lugar del hecho y secuestró el cuchillo utilizado en la escena.
Puede realizar la denuncia en la dependencia más cercana al domicilio.
Si usted no quiere denunciar y quiere solicitar medidas de protección urgentes, podrá acercarse al Juzgado de Familia más cercano a su domicilio o Juzgado de Paz si no lo hubiere.