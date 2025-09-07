Trabajo

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino

Referentes de la Provincia de Mendoza, el ITU y la UNCuyo contaron cuáles son las profesiones que más se requieren en el mercado local. Conocé los empleos.

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino

 Por Sofía Pons

El mercado laboral muta a medida que la tecnología avanza y en la provincia de Mendoza esos cambios también se ven. Mientras algunas empresas buscan profesionales relacionados al comercio electrónico y la logística, otras requieren personal capacitado en oficios para ocupar puestos de empleo esenciales.

"Vemos un incremento en todo lo que tiene que ver con e-commerce, el desarrollo de la tecnología, expertos en Inteligencia Artificial, en automatización, responsables de la analítica de los datos, desarrollo de software, y lo relacionado con marketing digital. Hay una demanda muy alta de estos perfiles, pero son profesionalizados", explicó la directora Territorial de Empleo y Capacitación de la Provincia, Emilce Vega Espinoza.

Lee además
Día de la Industria: pymes reclaman diálogo al Gobierno ante la compleja situación económica
CADA 2 DE SEPTIEMBRE

Día de la Industria: pymes reclaman diálogo al Gobierno ante la compleja situación económica
Aumento de salario en septiembre: qué sectores logran ganarle a la inflación y cuáles quedan atrásPara trabajadores en blanco: cuándo se cobra el aguinaldo 2025 y cómo se calcula.
ACUERDO GREMIAL

Aumento de salario en septiembre: qué sectores logran ganarle a la inflación y cuáles quedan atrás

Mientras la tecnología avanza hay oficios que aún no fueron reemplazados y son cada vez más esenciales. "En el sector industrial, donde también trabajamos con logística y servicios, sí vemos fuertemente la demanda de perfiles técnicos. Ahí entra mecánica, electricidad, electrónica, electromecánica y perforación", detalló.

Seguridad y Salud en el trabajo.jpg
Los perfiles técnicos son muy requeridos en el mercado laboral mendocino.

Los perfiles técnicos son muy requeridos en el mercado laboral mendocino.

En base a esta demanda de las empresas, el gobierno provincial se une con las entidades privadas para estimular capacitaciones. La funcionaria destacó la importancia de las prácticas y la experiencia, que acompañe a lo estudiado, es decir el saber hacer.

A su vez, indicó que es importante formarse, pero también abrir el panorama dado que puede haber fuentes de trabajo en ámbitos en los que no se ha indagado. La directora ejemplificó: "En general, hay pocos sociólogos trabajando, pero es un perfil muy requerido si está especializado en análisis de datos y si maneja conocimientos de programación".

Vega Espinoza dijo que faltan profesionales que no solo tengan la formación teórica o técnica, sino también práctica. "Por ejemplo, en el sector de la economía del conocimiento hay muchos perfiles junior y tal vez pocos senior, es decir, pocos que estén muy especializados. Entonces, hay que generar ese espacio", comentó.

En la búsqueda de perfiles técnicos e industriales en la provincia de Mendoza

La funcionaria contó que hubo un recambio generacional dado que antes había muchos trabajadores de los oficios y ahora hay pocos jóvenes que se dediquen a este tipo de empleos.

"Antes había una cantidad de personas dedicadas a los oficios y ahora hay más profesionales, es decir que tienen un título universitario, por eso faltan perfiles técnicos", detalló.

En este sentido, crece la importancia de las escuelas técnicas, el aprendizaje de la mecánica, electromecánica, soldadura, entre otros oficios. Es por este motivo que el Gobierno de Mendoza busca unir fuerza con el sector privado para capacitar a los perfiles técnicos en habilidades prácticas con formaciones avaladas por la Dirección General de Escuelas (DGE), según contó. "Es un círculo virtuoso que permite el proceso de aprender haciendo, que es muy valioso", indicó.

En esta línea, el Instituto Tecnológico Universitario (ITU), perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), se enfoca en carreras técnicas de corta duración. "El mercado laboral hoy está buscando perfiles relacionados con la formación de electricista, de mantenimiento industrial, de higiene y seguridad, desarrollo de software", comentó Fabiana Molina, vicedirectora del ITU.

Instituto Tecnológico Universitario (ITU)
El ITU brinda carreras cortas con orientación en lo técnico y tecnológico.

El ITU brinda carreras cortas con orientación en lo técnico y tecnológico.

Las funcionarias coinciden en que una carrera clave en este momento es la de logística y servicios, dado el auge del comercio electrónico. A su vez, destacan la importancia de los perfiles orientados a la electricidad y el mantenimiento de maquinarias, debido al crecimiento de la minería que se proyecta en Mendoza.

Se trata de una oportunidad para la población porque son carreras cortas -menos de tres años de cursada, en el caso del ITU- y tienen mucha demanda laboral.

La UNCuyo también cuenta con un Portal de Empleo que buscar vincular a las empresas privadas con los estudiantes o profesionales recibidos. El coordinador de la iniciativa, Franco Donaire, aclaró que si bien está abierto a todos los ámbitos, hay rubros que no integran el portal dado que tienen particularidades específicas, como por ejemplo lo relacionado a la docencia o la salud, que tiene convocatorias específicas o concursos fuera de la universidad, relacionadas a lo público.

Según explicó, en el último año hubo unas 250 convocatorias. "Los perfiles que más solicitan las empresas son los de la Facultad de Ciencias Económicas, tratándose así de la carrera de contador y de administración, que son las que más ponderan", detalló.

Donaire resaltó que en el último año, el 41% de las convocatorias estaban relacionadas a los perfiles de la Facultad de Ciencias Económicas, el 18% vinculadas a la Facultad de Ingeniería y el 8,5%, del ITU.

snapshot-1756930141645@2x

Sobre el trabajo de nexo que hace la UNCuyo explicó: "Las empresas cargan una convocatoria o propuesta a nuestra web, durante un lapso de tiempo el Portal de Empleo va promoviendo ese puesto. Una vez que se postulan, hacemos un primer filtro acerca de algunas cuestiones básicas que solicite la compañía y se le acercan los perfiles para que la organización continúe con su búsqueda de personal".

Más capacitación y desarrollo de habilidades

Otro punto esencial es la capacitación en habilidades blandas, independientemente del rubro en el que se trabaje. "Es decir, la formación en liderazgo, adaptación, escucha activa, comunicación eficiente, que hoy son claves para pararnos en los cambios del mercado que se vienen", expresó Vega Espinoza.

"Hoy no alcanza con un título secundario o de grado. Para acceder a ciertos lugares es necesario capacitarse más y de manera permanente. El crecimiento profesional ahora está atado a la formación continua", dijo la directora Territorial de Empleo y Capacitación de la Provincia.

En esta línea, el Portal de Empleo de la UNCuyo brinda talleres y capacitaciones sobre habilidades blandas y otras orientadas a la inserción laboral.

Embed

Temas
Seguí leyendo

Día de la Industria 2025: la UIA alerta por caída de producción y empleo

El futuro del empleo: la capacitación como respuesta a un mercado en plena transformación

Mujeres en el vino: solo 3 de cada 10 empleos en bodegas son femeninos

Cómo generar una consultoría en Recursos Humanos para mejorar la productividad con enfoque humano

Tomate agroecológico desde Lavalle: la experiencia de una cooperativa que produce salsa y fresco

Cayó la venta de autos usados: Mendoza, entre las últimas del ranking anual

7 de septiembre, Día Mundial del Pelirrojo: origen, curiosidades y finalidad

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 7 de septiembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza sigue en el fondo de la tabla de jurisdicciones en materia de ventas de autos usados
Cómo se movió el mercado el mes pasado

Cayó la venta de autos usados: Mendoza, entre las últimas del ranking anual

Las Más Leídas

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén
Videos

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

Se espera una jornada agradable este domingo 7 de septiembre en Mendoza
El clima

Sube la temperatura, Zonda y nevadas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo

El joven de 28 años chocó contra una estructura vial
Murió en el lugar

Accidente vial en Maipú: un joven murió tras perder el control de su motocicleta

Al conductor del camión se le realizó dosaje de alcohol y dio negativo
Tragedia fatal

Una joven murió tras ser embestida por un camión al caerse de una moto en San Martín

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Te Puede Interesar

La militancia peronista celebra en las afueras del búnker de Fuerza Patria
Elecciones legislativas

A la espera de datos oficiales, crece el optimismo en Fuerza Patria y cautela libertaria

Por Sitio Andino Política
Carlos Bianco, el primero en hablar tras el cierre de comicios
Elecciones 2025

"Es un día histórico", la primera reacción del gobierno bonaerense tras el cierre de los comicios

Por Sitio Andino Política
Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino
Trabajo

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino

Por Sofía Pons