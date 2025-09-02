CADA 2 DE SEPTIEMBRE

Día de la Industria: pymes reclaman diálogo al Gobierno ante la compleja situación económica

En el Día de la Industria, las pymes exigen al Gobierno que se abra un canal de diálogo para evitar la pérdida de empleo y sostener la producción.

Día de la Industria: pymes reclaman diálogo al Gobierno ante la compleja situación económica

Día de la Industria: pymes reclaman diálogo al Gobierno ante la compleja situación económica

Por Sitio Andino Economía

Este 2 de septiembre se celebra en Argentina el Día de la Industria, una fecha establecida tras un hito histórico: el país conmemora cuatro siglos del primer embarque de un producto argentino con valor agregado al exterior. En este marco, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), advirtió sobre la urgencia que atraviesa el sector.

“A pesar de la crisis provocada por la baja del consumo, el aumento de los costos y la apertura indiscriminada de la importación, las industrias continúan haciendo un esfuerzo descomunal para mantenerse abiertas”, señaló Rosato, reflejando la tensión que atraviesan los pequeños y medianos empresarios.

Día de la Industria 2025: la UIA alerta por caída de producción y empleo.
Celebración complicada

Día de la Industria 2025: la UIA alerta por caída de producción y empleo

Pymes piden al Gobierno un canal de diálogo

En ese sentido, Rosato exigió a la gestión del presidente Javier Milei que “reordene las prioridades del esquema económico” y mantenga un “diálogo constructivo” con los industriales de las pymes para evitar que la pérdida de empleo se profundice, algo que ya afectó a más de 40.000 trabajadores.

image.png
El presidente de IPA advirtió que la estabilidad macroeconómico no puede darse a

El presidente de IPA advirtió que la estabilidad macroeconómico no puede darse a "cualquier costo"

El presidente de IPA valoró la estabilidad macroeconómica, pero advirtió que esta no puede lograrse “a cualquier costo”. Recordó que, desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza (LLA), el sector pyme industrial solicita reiteradamente audiencias con el presidente Milei y con el ministro de Economía, Luis Caputo. “Caputo no solo nunca se reunió con el sector, sino que ahora participará de un foro de emprendedores en Paraguay, lo que resulta una contradicción en su accionar”, concluyó.

Las pymes remarcaron la importancia de cuidar la industria nacional

En definitiva, para la pequeña y mediana empresa el diálogo con el Gobierno es fundamental para sostener la producción y el empleo en un contexto económico complejo. Este Día de la Industria, los empresarios refuerzan su pedido de atención y buscan que las políticas públicas acompañen el esfuerzo que realizan desde el sector/ Noticias Argentinas

