Aumento de salario en septiembre: qué sectores logran ganarle a la inflación y cuáles quedan atrás

En septiembre, el empleo formal recibe aumentos en sus salarios. Así se distribuyen los incrementos sector por sector.

Por Sitio Andino Economía

Este mes, la mayoría de los trabajadores registrados percibirá aumentos en sus salarios que se ubican por debajo de la inflación. El último Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,9%, un porcentaje superior a lo pautado en la mayoría de las paritarias.

Existen, sin embargo, algunas excepciones: sindicatos como los bancarios, petroleros, seguros y sanidad cuentan con mecanismos de actualización automática. En esos casos, los incrementos se ajustan más de cerca a la dinámica de precios informada por el INDEC.

La situación es diferente para los gremios con mayor cantidad de afiliados —como Camioneros y Comercio—, cuyos aumentos rondan el 1%. Allí, la Secretaría de Trabajo mostró reticencias a homologar acuerdos superiores y, como alternativa, se aplicó la modalidad de sumas no remunerativas.

Aumentos de salarios en los distintos sectores para septiembre

Construcción

La UOCRA y las cámaras empresarias acordaron un aumento escalonado. En septiembre se aplica un 1,1% sobre los básicos de julio, lo que eleva los salarios en todas las categorías.

Empleadas domésticas

Las trabajadoras del sector recibirán un 1% de incremento en septiembre. Además, se paga la última cuota de un bono no remunerativo por única vez, que varía según la carga horaria:

empleada doméstica, limpieza, casa, hogar.jpg
Las empleadas domésticas tienen un aumento por debajo del IPC de julio.

Las empleadas domésticas tienen un aumento por debajo del IPC de julio.

  • Hasta 12 horas semanales: $4.000
  • Entre 12 y 16 horas: $6.000
  • Más de 16 horas o modalidad sin retiro: $9.500

Televisión

Los trabajadores nucleados en SATSAID percibirán un aumento del 1,9%, producto del acuerdo paritario con ATVC, que agrupa a los canales de cable.

Empleados de comercio: call centers, turismo y general

La rama general, call centers y turismo recibirán un 1% de aumento más una suma no remunerativa de $40.000 en septiembre. Este monto se repetirá hasta diciembre y se incorporará al salario básico en febrero.

Bancarios

En septiembre, el sueldo inicial será de $1.895.421,83, compuesto por $1.842.170,43 más $53.251,40 por participación en las ganancias (ROE).

El aumento impacta en todos los adicionales y mantiene actualizado el salario de referencia del sector.

Metalúrgicos

Los trabajadores percibirán un aumento del 1% (agosto) más $25.000 no remunerativo. Además, se fijó un incremento del 3,14% en septiembre, llevando el valor hora de la categoría ingresante a $3.783,71.

Playeros

Los operadores de playa de YPF, Axion, Shell y otras cadenas cobrarán un básico de $1.025.576,30.

Quienes trabajan bajo modalidad jornalizada percibirán $47.586,74 diarios o $5.948,34 por hora.

Farmacéuticos

Un cadete de farmacia cobrará un básico de $1.009.848 más $43.675 no remunerativos, mientras que un farmacéutico de mayor categoría alcanzará $1.531.966 más $66.256.

Mineros

Los trabajadores de la rama Abrasivos – Piedras Esmeriles percibirán un aumento del 3% en sus básicos, según el acuerdo entre AOMA y la Cámara Argentina de Fabricantes de Productos Abrasivos.

minería San Juan, Mina Gualcamayo 02.JPG
Los mineros recibirán un aumento del 3%.

Los mineros recibirán un aumento del 3%.

Petroleros

Percibirán un aumento del 3% como primera cuota del 12% anual previsto en el último acuerdo paritario.

Mecánicos

Los afiliados a SMATA cobrarán un adicional no remunerativo del 5,92% por eficiencia y productividad. Las escalas varían:

  • Personal de servicio del automotor: entre $1.539.887,96 $951.367,25.
  • Personal administrativo: entre $1.539.887,96 $951.367,25, según categoría.
  • Vendedores: $962.433,77 de básico conformado.

En definitiva, septiembre muestra un panorama desigual en los aumentos salariales del empleo formal, con sectores que logran mantener el poder adquisitivo y otros que quedan rezagados. Mantener actualizados los salarios resulta fundamental para garantizar estabilidad y sostenibilidad en el empleo/ Fuente: Ámbito Financiero

