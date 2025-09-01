El futuro del empleo: la capacitación como respuesta a un mercado en plena transformación

El futuro del empleo: la capacitación como respuesta a un mercado en plena transformaciónTodas las capacitaciones serán gratuitas, pero con cupos limitados.

Los distintos aspectos de la vida están cada vez más atravesados por la digitalización, y el empleo no es la excepción. Empresas de distintos sectores buscan adaptarse a esta transformación, que avanza con fuerza. En este contexto, la capacitación laboral se convierte en una herramienta imprescindible para acompañar los cambios y sostener la empleabilidad.

Tal es el caso de quienes trabajan en la operación de autopistas, el diseño y la construcción de obras. En este marco, el gerente de Recursos Humanos de AUSA , Juan Manuel Garibaldi, destacó: “Muchas veces se habla del miedo al cambio, pero lo que realmente existe es la resistencia a la pérdida . Cuando las personas sienten que su aporte sigue siendo valioso, se convierten en parte activa de la transformación”.

AUSA cuenta actualmente con unos 680 empleados, de los cuales cerca de 450 participan en un programa de reconversión laboral vinculado al paso del cobro manual de peajes hacia nuevos roles dentro de la organización.

“El año pasado brindamos más de 10.000 horas de capacitación como parte de este proceso de transformación”, indicó Garibaldi. La iniciativa abarca tanto formaciones técnicas —mantenimiento de edificios, trazas y automotores— como programas administrativos y de liderazgo. El objetivo es que cada trabajador pueda descubrir su vocación y aportar valor en diferentes áreas.

Reconversión del empleo y nuevas oportunidades

El cambio de modelo supuso que quienes antes se desempeñaban en cabinas de peaje pasaran a ocupar puestos en atención al usuario, áreas administrativas o proyectos transversales.

Según Garibaldi, esta transición trajo beneficios concretos: mejores condiciones laborales, mayor estabilidad y la posibilidad de continuar formándose.

“Algunos colaboradores destacan que el nuevo esquema es menos vertiginoso y les permite crecer profesionalmente en ámbitos distintos a los que conocían”, agregó.

Hacia una empresa de datos: capacitación digital

El futuro de la compañía está marcado por la transformación digital. AUSA avanza hacia la eliminación total de cabinas manuales y la implementación del sistema free flow, lo que abre nuevos desafíos para sus equipos.

“Nos estamos transformando en una empresa de datos. El próximo paso es capacitar a nuestra gente en el uso de herramientas que permitan analizar esa información y mejorar la experiencia de los conductores”, explicó Garibaldi.

Capacitación y empleabilidad en la era digital

En definitiva, este es sólo un ejemplo de los cambios que muchas organizaciones ya atraviesan. En un contexto de digitalización creciente, la capacitación continua se vuelve elemental para garantizar la empleabilidad, adaptarse a nuevos entornos y generar oportunidades de crecimiento profesional.

