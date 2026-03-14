Qué está pasando con el empleo en Argentina

La caída no frena: se siguen perdiendo empleos en el país

Entre junio y diciembre de 2025, el empleo asalariado privado registró variaciones mensuales negativas , acumulando una pérdida de 96.800 puestos de trabajo , en un contexto marcado por cesantías y cierres de empresas .

Según datos de la Secretaría de Trabajo, en diciembre de 2025 el empleo asalariado en el sector privado alcanzó los 6.197.000 trabajadores . Sin embargo, en ese mismo mes se registró una nueva caída: 12.400 personas menos , lo que representa una baja del 0,2% en relación con el mes anterior .

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Si se analiza la comparación interanual, la retracción es aún más marcada. En relación con diciembre de 2024, el empleo asalariado se redujo un 1% , lo que equivale a 106.200 trabajadores menos .

La disminución se explica principalmente por la caída en el sector asalariado privado , que registró una baja del 1,3% (88.800 personas menos) . También se observó una contracción en el sector público , con una reducción del 0,5% (18.700 trabajadores menos) .

En contraste, el trabajo en casas particulares se mantuvo relativamente estable, con una leve variación positiva del 0,3%, equivalente a 1.300 personas más.

Crece el trabajo independiente

A diferencia del empleo asalariado, el trabajo independiente mostró un desempeño positivo. En diciembre de 2025 registró una variación positiva del 0,7% respecto al mes anterior.

empleo desempleo

Todas las categorías dentro de este segmento reflejaron expansión. La cantidad de monotributistas aumentó un 0,5%, lo que representa cerca de 9.000 personas más. En tanto, el monotributo social creció un 1,7%, mientras que los trabajadores encuadrados en el régimen de autónomos aumentaron un 1,5%.

En la comparación interanual, el trabajo independiente en su conjunto experimentó un crecimiento del 3,8%, lo que equivale a 104.800 personas más.

Dentro de este grupo también se observaron dinámicas diferentes. La cantidad de aportantes al monotributo creció un 5,4% (113.000 personas más). En cambio, la cantidad de autónomos se redujo un 0,5% (2.000 personas menos) y los monotributistas sociales cayeron un 2,4% (6.200 personas menos).

Una tendencia que comenzó en 2023

Los datos oficiales señalan que a partir de septiembre de 2023 el empleo formal en el sector privado inició una etapa de destrucción neta de puestos de trabajo.

Esta tendencia se acentuó durante el primer trimestre de 2024, período en el que se registró una caída mensual promedio del 0,4%, consolidando un escenario de retracción del empleo formal en el país.