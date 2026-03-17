El gobierno anunció el fin del programa Volver al Trabajo y 900.000 personas pierden el subsidio

Por Sitio Andino Economía







Este martes, el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, anunció el fin del programa Volver al Trabajo. La decisión afectará a 900.000 beneficiarios que dejarán de recibir la suma de $78.000.

Anteriormente el programa se llamó Potenciar Trabajo y desde el día 9 del próximo mes quedará sin efecto. "Los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril", indica el comunicado oficial.

Además, aclara que "las personas inscriptas en el programa han sido notificadas por correo electrónico y por la aplicación Mi Argentina". "Quienes manifiesten el interés en capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral", informaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPettovelloOK/status/2033932325323514149&partner=&hide_thread=false COMUNICADO OFICIAL@JMilei pic.twitter.com/OEM8zJbPXg — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) March 17, 2026 El fin de Volver al Trabajo y más capacitaciones Según aclararon desde el gobierno nacional, impulsarán un esquema para la formación en oficios y la generación de empleo formal. "Las formaciones serán realizadas a través de una red federal de instituciones públicas y privadas, con ofertas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia", explicó el jefe de Gabinete Manuel Adorni a través de sus redes sociales.

Además, indicó que el gobierno nacional aportará infraestructura, mientras que las empresas estarán a cargo de los contenidos, los capacitadores y los materiales. "Los beneficiarios deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos. Si abandonan, perderán el beneficio y no podrán volver a acceder al programa", detalló. formacion estudiantes fundacion ypf2