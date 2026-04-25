25 de abril de 2026
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Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza impulsa políticas para la niñez con enfoque integral

Tras dos jornadas de trabajo en la Nave Cultural Mendoza, el municipio definió una hoja de ruta y formalizó un espacio clave para el desarrollo de políticas integrales para la niñez.

Políticas para la niñez en la Municipalidad de Mendoza.

Políticas para la niñez en la Municipalidad de Mendoza.

El proceso permitió consolidar una hoja de ruta compartida y formalizar la creación de una Mesa Intersectorial que buscará sostener y profundizar las políticas públicas destinadas a la niñez.

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Un plan con respaldo internacional

La iniciativa se desarrolla junto a FLACSO Argentina, en el marco del programa internacional EPIC-CAP 2030 (Children in All Policies), y posiciona a Mendoza como uno de los cinco municipios del país seleccionados.

El proyecto cuenta además con el acompañamiento de University College London, Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Durante el encuentro participaron representantes del gobierno municipal y provincial, los tres poderes del Estado, universidades, organizaciones sociales y equipos técnicos territoriales.

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Diagnóstico y planificación

En la primera jornada se presentaron los resultados de la Encuesta ECDI 2030 y Entornos de Crianza, aplicada a 459 hogares de la Ciudad, junto a análisis que identificaron problemáticas en áreas clave como:

  • Educación y cuidados
  • Salud y nutrición
  • Participación
  • Protección
  • Ambiente

En tanto, el segundo día estuvo orientado a la planificación, con instancias de trabajo grupal para definir prioridades, plazos y responsables.

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Una mesa para sostener el trabajo

Como parte de los avances, se formalizó la creación de la Mesa Intersectorial de Infancias, denominada “Niños/as en todas las políticas”, a través del Decreto Municipal N° 324.

Este espacio tendrá como objetivo diagnosticar la situación de las infancias, diseñar e implementar el plan estratégico, promover la articulación entre sectores y garantizar un enfoque de derechos en las políticas públicas.

Además, el proceso cuenta con respaldo institucional a partir de la Ordenanza N° 4210 del Honorable Concejo Deliberante, que ratifica el convenio entre el municipio y FLACSO Argentina.

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Lo que viene

El trabajo continuará en mayo con nuevas instancias para completar la planificación y avanzar hacia la formulación definitiva del plan. Las reuniones de la Mesa Intersectorial tendrán una periodicidad mínima mensual y se desarrollarán en el Concejo Deliberante, con el objetivo de consolidar el Plan de Acción.

De esta manera, la Ciudad de Mendoza busca posicionar a las infancias en el centro de la agenda pública, con políticas integrales y articuladas.

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