La Municipalidad de Mendoza impulsa políticas para la niñez con enfoque integral

Políticas para la niñez en la Municipalidad de Mendoza.

Luego de dos jornadas intensivas realizadas el 14 y 15 de abril en la Nave Cultural Mendoza , la Municipalidad de Mendoza dio un paso clave en la construcción de su Plan Estratégico Municipal de Infancias 2025-2030.

El proceso permitió consolidar una hoja de ruta compartida y formalizar la creación de una Mesa Intersectorial que buscará sostener y profundizar las políticas públicas destinadas a la niñez.

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 24 de abril

La Ciudad de Mendoza apuesta a las infancias con una nueva hoja de ruta

La iniciativa se desarrolla junto a FLACSO Argentina , en el marco del programa internacional EPIC-CAP 2030 (Children in All Policies), y posiciona a Mendoza como uno de los cinco municipios del país seleccionados.

El proyecto cuenta además con el acompañamiento de University College London, Organización Mundial de la Salud y UNICEF . Durante el encuentro participaron representantes del gobierno municipal y provincial, los tres poderes del Estado, universidades, organizaciones sociales y equipos técnicos territoriales.

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Diagnóstico y planificación

En la primera jornada se presentaron los resultados de la Encuesta ECDI 2030 y Entornos de Crianza, aplicada a 459 hogares de la Ciudad, junto a análisis que identificaron problemáticas en áreas clave como:

Educación y cuidados

Salud y nutrición

Participación

Protección

Ambiente

En tanto, el segundo día estuvo orientado a la planificación, con instancias de trabajo grupal para definir prioridades, plazos y responsables.

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Una mesa para sostener el trabajo

Como parte de los avances, se formalizó la creación de la Mesa Intersectorial de Infancias, denominada “Niños/as en todas las políticas”, a través del Decreto Municipal N° 324.

Este espacio tendrá como objetivo diagnosticar la situación de las infancias, diseñar e implementar el plan estratégico, promover la articulación entre sectores y garantizar un enfoque de derechos en las políticas públicas.

Además, el proceso cuenta con respaldo institucional a partir de la Ordenanza N° 4210 del Honorable Concejo Deliberante, que ratifica el convenio entre el municipio y FLACSO Argentina.

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Lo que viene

El trabajo continuará en mayo con nuevas instancias para completar la planificación y avanzar hacia la formulación definitiva del plan. Las reuniones de la Mesa Intersectorial tendrán una periodicidad mínima mensual y se desarrollarán en el Concejo Deliberante, con el objetivo de consolidar el Plan de Acción.

De esta manera, la Ciudad de Mendoza busca posicionar a las infancias en el centro de la agenda pública, con políticas integrales y articuladas.