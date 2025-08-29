CAPITAL HUMANO

Cómo generar una consultoría en Recursos Humanos para mejorar la productividad con enfoque humano

Qué estrategias pueden ayudarte a mejorar la productividad empresarial. Gestión Capital Humano explica las claves de su consultoría en recursos humanos.

Cómo generar una consultoría en Recursos Humanos para mejorar la productividad con enfoque humano

Cómo generar una consultoría en Recursos Humanos para mejorar la productividad con enfoque humano

 Por Paula Pia Ariet

La consultoría en recursos humanos se ha convertido en un aliado estratégico para las empresas que buscan aumentar su productividad sin perder el factor humano. Gestión Capital Humano, consultora mendocina con décadas de trayectoria, asesora a compañías de todos los tamaños con soluciones personalizadas que integran metodologías ágiles, procesos automatizados y un enfoque humano.

Recursos humanos y gestión integral

Gestión Capital Humano está liderada por profesionales de recursos humanos que acompañan a organizaciones de diversos rubros en Mendoza y el resto del país. Según Sheila Mirchak, líder de Selección y Consultoría, “somos un equipo de interdisciplinario, compuesto por profesionales expertos de distintas disciplinas y ámbitos (capital humano, psicología, pedagogía, economía, sistemas, ciencias de la educación); capaces de adaptarse a necesidades variadas".

Lee además
Ajuste en el Estado: el Gobierno nacional eliminó 53 mil empleos en menos de dos años
INFORME

Ajuste en el Estado: el Gobierno nacional eliminó 53 mil empleos en menos de dos años
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 29 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 29 de agosto de 2025
recursos humanos1
Gestión Capital Humano está compuesto por profesionales de distintas disciplinas y ámbitos.

Gestión Capital Humano está compuesto por profesionales de distintas disciplinas y ámbitos.

El objetivo de la consultoría es incrementar la productividad de los equipos de trabajo, ayudando a que cada organización cumpla sus metas y expectativas. El servicio puede contratarse por proyecto o mediante la tercerización de áreas de empleo y capital humano, abarcando desde pymes hasta grandes organizaciones.

Además, combinan la cercanía en el trato personal con el uso de herramientas tecnológicas, siempre con el objetivo de generar entornos laborales más humanos y eficientes.

Procesos ágiles para potenciar el empleo

La clave del servicio está en implementar procesos ágiles y automatizados que simplifican las tareas del área de recursos humanos. Por un lado, el equipo adopta metodologías ágiles que aceleran los tiempos de respuesta internos y facilitan la comunicación entre áreas. Implementar este tipo de metodologías le permite a una Pyme reducir tiempos de respuesta y mejorar la experiencia del colaborador.

Así, el personal puede enfocarse en iniciativas estratégicas de alto valor, en lugar de quedarse atrapado en trámites operativos.

Este doble enfoque –agilidad humana y automatización inteligente– agiliza la gestión y permite a las empresas reaccionar con rapidez a los cambios del mercado.

Productividad y experiencia del equipo

El resultado de estos procesos combinados es un ambiente de trabajo más ágil y motivador. En la práctica, se traduce en equipos más satisfechos y procesos internos más claros. La consultoría externa aporta además una visión fresca: al centrarse en las personas y en procesos fluidos, las empresas suelen lograr “ambientes laborales productivos, eficientes y gratificantes”.

Diversos estudios dentro y fuera del país, muestran que las organizaciones que invierten en consultoría de capital humano logran fidelizar talento y aumentar el rendimiento global.

Empleo y expansión de la consultoría

Clientes de la firma notaron mejoras en la comunicación interna y en la productividad de sus equipos. Gestión Capital Humano ya cuenta con clientes en todo Mendoza, y se ha acercado a provincias como San Juan, San Luis y Tucumán, a la par de que está comenzando un trayecto de internacionalización, trabajando con empresas en Paraguay.

En industrias locales, muchas compañías que tercerizaron parte de su gestión de personal redujeron tiempos burocráticos y mejoraron la satisfacción de sus equipos. Una empresa tecnológica, por ejemplo, pudo armar rápidamente un plan de capacitación virtual gracias a estas herramientas.

Al combinar metodologías ágiles, automatización de tareas y un trato empático, esta firma mendocina se posiciona como un aliado estratégico en recursos humanos, capaz de potenciar el talento interno y contribuir a la productividad empresarial en un mercado cada vez más dinámico.

Embed - Gestion Capital Humano on Instagram: " ¡ í ! En Gestión Capital Humano, te ofrecemos una consultoría especializada que transforma tu gestión de talento. : Optimiza el rendimiento de tu equipo Aumenta la retención del talento Fomenta un ambiente laboral positivo Desarrolla líderes efectivos ¡No esperes más! Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte a construir un equipo exitoso. #consultoría #capitalhumano #rrhh #serviciorrhh #productividad #organización #impulsarorganizaciones #mejoradetrabajo #trabajointerno"

Cómo contactarse con Gestión Capital Humano

Si estás buscando conectar con Gestión Capital Humano para mejorar la productividad de tus equipos, y al mismo tiempo fidelizar el talento dentro de tu compañía, puedes comunicarte con la empresa a través de WhatsApp y/o mail:

Por Mariano Wiunkhaus, Comunicación Institucional de Gestión Capital Humano.

Temas
Seguí leyendo

Retiro de YPF de áreas convencionales en Mendoza: qué exige la provincia

Aumentan los impuestos al combustible: cómo impactará en estaciones de servicio

El Central confirma el retroceso de inversiones extranjeras directas en Argentina

ANSES: quiénes cobran este viernes 29 de agosto de 2025

El campo argentino pierde confianza en el plan económico y frena inversiones en 2025

Comercio bilateral: Argentina acumula un déficit récord con China en el primer semestre

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 28 de agosto de 2025

Mendoza impulsa un cluster para certificar la huella de carbono y turismo sostenible

LO QUE SE LEE AHORA
YPF se desprende de todas las áreas convencionales en Mendoza. El Gobierno busca nuevos jugadores con sólidez técnica y económica
Hidrocarburos

Retiro de YPF de áreas convencionales en Mendoza: qué exige la provincia

Las Más Leídas

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios  suspenden varias actividades.
Temporal

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios suspenden varias actividades

Estacionamiento controlado en San Rafael. video
Innovación en la Ciudad

San Rafael elimina el tope de 2 horas en el Estacionamiento Controlado

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.
Alta Montaña

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

El fiscal de San Rafael, Iván Ábalos, decidió hoy la imputación contra Yamil Yunes
Investigación

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

El proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público.
Legislatura

Qué dice el proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público

Te Puede Interesar

El Gobierno de Mendoza avanza en la intervención histórica de la Ruta Nacional 143 con una millonaria inversión. video
Obra

El Gobierno de Mendoza avanza en la intervención histórica de la Ruta Nacional 143 con una millonaria inversión

Por Florencia Martinez del Rio
YPF se desprende de todas las áreas convencionales en Mendoza. El Gobierno busca nuevos jugadores con sólidez técnica y económica
Hidrocarburos

Retiro de YPF de áreas convencionales en Mendoza: qué exige la provincia

Por Facundo La Rosa
Lluvias históricas en Mendoza: las contundentes recomendaciones brindadas por Defensa Civil.
Alerta

Lluvias sin precedentes en Mendoza: la contundente advertencia de Defensa Civil

Por Natalia Mantineo