Femicidio de Rocío Collado: autoridades provinciales alertan sobre la importancia de la denuncia temprana

La Vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Hebe Casado, como el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE Tadeo García Zalazar; reflexionaron en el departamento de San Rafael sobre el femicidio de Rocío Collado.
Desde San Rafael, autoridades provinciales reflexionaron sobre el femicidio y llamaron a reforzar la concientización en instituciones educativas y medios.
La Vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Hebe Casado, como el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE Tadeo García Zalazar; reflexionaron en el departamento de San Rafael sobre el femicidio de Rocío Collado.
Instaron a la sociedad en su conjunto a tomar partido en contra de la problemática, a la denuncia ante los casos de violencia de género, y en caso de estar en circunstancias de violencia de género, ponerse a resguardo. Enfatizaron el rol que tienen las instituciones educativas y los medios de comunicación a la hora de concientizar.
Hebe Casado se refirió al femicidio de Rocio Collado agregando: "Siempre que sucede algo como esto, a cualquiera, independientemente si uno es mujer, es hombre, chico, grande, la verdad que impacta directamente porque uno siempre dice ¿y por qué no me pasó a mí?, Uno siendo mujer lo primero que dice, me podría haber pasado a mí y le pasó a ella, y más sabiendo que no había ningún aviso previo. O sea, estuvimos revisando si había habido alguna denuncia previa, no había habido, si había habido algún aviso de algún tipo en su entorno y la verdad es que no había sucedido. También estuvimos revisando el historial médico del chico, este presunto asesino y tampoco había nada en el hospital que hiciera presumir que iba a llegar a este fin. Entonces creo que acá lo que tenemos que dar como mensaje es que cuando alguien es víctima de violencia con su pareja o en cualquier ámbito, tiene que denunciar, tiene que hablar, tiene que ponerse al resguardo porque nunca sabe en qué puede terminar".
Por su parte, el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE Tadeo García Zalazar manifestó al respecto: "La escuela tiene un rol importante en concientizar, pero también los medios de comunicación, así que pedimos que los medios todo el tiempo ayuden en la concientización de esto que marcaba la vicegobernadora, ante la menor sospecha, realizar la denuncia, hablar con los equipos, en el caso de las escuelas, todas las escuelas secundarias tienen un servicio de orientación, así que buscar ayuda profesional ante el menor indicio, de que pueda haber cualquier tipo de violencia".