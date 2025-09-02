Femicidio de Rocío Collado: autoridades provinciales alertan sobre la importancia de la denuncia temprana

Instaron a la sociedad en su conjunto a tomar partido en contra de la problemática , a la denuncia ante los casos de violencia de género , y en caso de estar en circunstancias de violencia de género, ponerse a resguardo. Enfatizaron el rol que tienen las instituciones educativas y los medios de comunicación a la hora de concientizar.

Hebe Casado se refirió al femicidio de Rocio Collado agregando: "Siempre que sucede algo como esto, a cualquiera, independientemente si uno es mujer, es hombre, chico, grande, la verdad que impacta directamente porque uno siempre dice ¿y por qué no me pasó a mí?, Uno siendo mujer lo primero que dice, me podría haber pasado a mí y le pasó a ella, y más sabiendo que no había ningún aviso previo. O sea, estuvimos revisando si había habido alguna denuncia previa, no había habido, si había habido algún aviso de algún tipo en su entorno y la verdad es que no había sucedido. También estuvimos revisando el historial médico del chico, este presunto asesino y tampoco había nada en el hospital que hiciera presumir que iba a llegar a este fin. Entonces creo que acá lo que tenemos que dar como mensaje es que cuando alguien es víctima de violencia con su pareja o en cualquier ámbito, tiene que denunciar, tiene que hablar, tiene que ponerse al resguardo porque nunca sabe en qué puede terminar".