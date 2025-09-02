Violencia de género

Femicidio de Rocío Collado: autoridades provinciales alertan sobre la importancia de la denuncia temprana

Desde San Rafael, autoridades provinciales reflexionaron sobre el femicidio y llamaron a reforzar la concientización en instituciones educativas y medios.

Los funcionarios provinciales reflexionaron sobre el femicidio de Rocío Collado.

Los funcionarios provinciales reflexionaron sobre el femicidio de Rocío Collado.

Instaron a la sociedad en su conjunto a tomar partido en contra de la problemática, a la denuncia ante los casos de violencia de género, y en caso de estar en circunstancias de violencia de género, ponerse a resguardo. Enfatizaron el rol que tienen las instituciones educativas y los medios de comunicación a la hora de concientizar.

Lee además
Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
El grupo de Whatsapp que causó polémica en San Rafael. 
tras el femicidio de rocio collado

Revuelo en San Rafael por estudiantes que crearon el grupo "anti gordas"

Hebe Casado se refirió al femicidio de Rocio Collado agregando: "Siempre que sucede algo como esto, a cualquiera, independientemente si uno es mujer, es hombre, chico, grande, la verdad que impacta directamente porque uno siempre dice ¿y por qué no me pasó a mí?, Uno siendo mujer lo primero que dice, me podría haber pasado a mí y le pasó a ella, y más sabiendo que no había ningún aviso previo. O sea, estuvimos revisando si había habido alguna denuncia previa, no había habido, si había habido algún aviso de algún tipo en su entorno y la verdad es que no había sucedido. También estuvimos revisando el historial médico del chico, este presunto asesino y tampoco había nada en el hospital que hiciera presumir que iba a llegar a este fin. Entonces creo que acá lo que tenemos que dar como mensaje es que cuando alguien es víctima de violencia con su pareja o en cualquier ámbito, tiene que denunciar, tiene que hablar, tiene que ponerse al resguardo porque nunca sabe en qué puede terminar".

Por su parte, el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE Tadeo García Zalazar manifestó al respecto: "La escuela tiene un rol importante en concientizar, pero también los medios de comunicación, así que pedimos que los medios todo el tiempo ayuden en la concientización de esto que marcaba la vicegobernadora, ante la menor sospecha, realizar la denuncia, hablar con los equipos, en el caso de las escuelas, todas las escuelas secundarias tienen un servicio de orientación, así que buscar ayuda profesional ante el menor indicio, de que pueda haber cualquier tipo de violencia".

Femicidio de Rocio Collado, las reflexiones de Hebe Casado y Tadeo García Zalazar desde San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: REFLEXIONES POR EL FEMICIDIO DE ROCIO COLLADO

Temas
Seguí leyendo

Argentina registró 164 femicidios en 2025 y Mendoza se ubicó entre las provincias más afectadas

Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

En San Rafael pidieron justicia por el femicidio de Rocío Collado

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Omar Félix lamentó la muerte de la docente en San Rafael y exigió justicia

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
Foro Industrial 2025: tres días de debates para impulsar el futuro productivo de Mendoza
IMPULSO A LA ECONOMÍA REGIONAL

Foro Industrial 2025: tres días de debates para impulsar el futuro productivo de Mendoza

Las Más Leídas

Advierten que crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad.
SITUACIÓN COMPLEJA

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador
INVERSIÓN

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

El agresor, de 23 años, fue detenido y trasladado a sede policial
Operativo

Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

Te Puede Interesar

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén

Por Carla Canizzaro
San Rafael: imputaron al joven que manejaba alcoholizado y provocó un violento choque
Alcohol al volante

San Rafael: imputaron al joven que manejaba alcoholizado y provocó un violento choque

Por Cristian Pérez Barceló
Cuándo se tratará en el recinto el proyecto del Gobierno de Mendoza de reforma del Estatuto del Empleado Público.
Legislatura

Cuándo se tratará el proyecto del Gobierno de Mendoza que reforma el Estatuto del Empleado Público

Por Florencia Martinez del Rio