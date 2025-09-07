Múltiples detenciones, droga secuestrada y autos robados en patrullajes en el Gran Mendoza

La Policía de Mendoza llevó adelante patrullajes preventivos en distintos puntos del Gran Mendoza que resultaron en la detención de 11 personas y el secuestro de elementos vinculados a ilícitos. Los procedimientos tuvieron lugar en la madrugada y mañana del viernes en Guaymallén, Godoy Cruz, Capital, Maipú, Las Heras y Luján de Cuyo

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad provincial , en la intersección entre Dante Alighieri y Funes , un hombre denunció que fue sorprendido por un grupo de personas. Durante el asalto sufrió la rotura del vidrio de su vehículo, golpes en la frente, además del robo de un celular, billetera, rueda de auxilio y la llave del auto.

La víctima reconoció a dos de los presuntos autores caminando por la zona, quienes fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría 9° , a disposición de la Oficina Fiscal Nº2 .

En Dr. Moreno y Burgos , efectivos interceptaron un Honda Civic con tres ocupantes sospechados de robo de neumáticos. Tras la inspección hallaron un morral con dinero y dos bolsas con 15,17 gramos de marihuana y 7,65 de cocaína . Los tres fueron trasladados y el caso quedó en manos del Juzgado Federal .

secuestro patrullajes preventivos 1 En Las Heras, la policía detuvo a individuos con 15,17 gramos de marihuana y 7,65 de cocaína en un morral. Ministerio de Seguridad de Mendoza.

En otro procedimiento, en el barrio 20 de Julio, tres personas protagonizaron una riña con armas caseras. El hecho ocurrió en calle Pringles, y según las autoridades, mientras dos de los ciudadanos se atacaban con objetos cortopunzantes, uno de ellos se defendía con piedras.

La Policía de Mendoza detuvo a dos agresores y secuestró cuchillos montados en palos, una camioneta Peugeot Partner y un celular.

Robaron en el Hospital Central y fueron capturados en un colectivo

En Montecaseros y Coronel Díaz, dos pasajeros de un colectivo fueron detenidos tras detectarse que llevaban un matafuego robado del Hospital Central. El número de serie permitió identificar a la dueña, quien recuperó el objeto. Los sospechosos quedaron a disposición de la Comisaría 11ª.

Un menor fue demorado en Maipú con una moto adulterada

En República Argentina y Neuquén, la Policía frenó una moto sin dominio ni medidas de seguridad. El conductor, menor de edad, quedó demorado al comprobarse que la motocicleta tenía la numeración de fábrica suprimida. El caso fue derivado a la Oficina Fiscal de Maipú.

secuestro patrullajes preventivos 2 Insólita riña en Las Heras: dos hombres agredieron a otro con cuchillos montados en palos. Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Godoy Cruz: secuestran estupefacientes y una moto

En el barrio La Quebrada, en una vivienda ubicada entre calles San Carlos y Coronado, un hombre fue detenido con una riñonera que contenía cocaína, dinero en efectivo y un celular. El procedimiento quedó radicado en la Comisaría 40ª.

En otro control, la Policía secuestró una motocicleta sin dominio detectada en inmediaciones del Corredor del Oeste, entre Paraguay y México.

Detienen a una mujer en Luján de Cuyo con un auto adulterado

En el barrio Nueva Vida, la Policía detuvo a una mujer que conducía un Chevrolet Corsa con grabados adulterados y pedido de secuestro por hurto agravado. El rodado fue trasladado a la Comisaría 48ª y la mujer quedó a disposición de la Oficina Fiscal.