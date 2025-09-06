De interés

Operativos en el Sur de Mendoza: cinco detenidos, armas secuestradas y un auto robado recuperado

La Policía de Mendoza actuó en San Rafael y Malargüe con operativos preventivos. Te contamos todo lo que pasó y cuáles fueron los principales resultados.

Policiales

En las últimas horas, la Policía de Mendoza llevó a cabo diversos operativos de patrullaje preventivo en los departamentos de San Rafael y Malargüe. A continuación, te contamos cómo se desarrollaron los procedimientos y cuáles fueron los principales resultados obtenidos.

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), Motorizada de Cuerpos Especiales, personal de Comisarías 32 y 38, y con el apoyo del sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

El viernes, cerca de las 14.30, en calle Maza de San Rafael, un llamado al 911 alertó sobre una violenta discusión en el interior de una vivienda. Vecinos denunciaron gritos y golpes, por lo que al lugar acudió personal de la Motorizada de Cuerpos Especiales.

En el domicilio, los efectivos entrevistaron a la víctima, quien relató que su pareja la había agredido físicamente mientras compartían el almuerzo. La mujer presentaba lesiones visibles en cuello, rostro y cuerpo. Tras recibir directivas del fiscal de turno, el hombre fue aprehendido y la mujer trasladada a radicar la denuncia. La causa quedó caratulada como lesiones en contexto de violencia de género.

Dos personas detenidas con medidas judiciales pendientes

Ese mismo día, en jurisdicción de la Comisaría 38, efectivos de Motorizada identificaron a un hombre que circulaba sin documentación en inmediaciones de calle Los Pioneros y pasaje El Diamante. Al verificar sus datos, se constató que presentaba un paradero y una captura pendientes desde 1995.

Horas más tarde, en la intersección de calles Colón y Beltrán, la Motorizada de Cuerpos Especiales detuvo a otro individuo que también se desplazaba sin DNI. Tras ser identificado, se comprobó que registraba un comparendo y citación vigentes en una causa correccional. Ambos sujetos quedaron alojados en sede policial a disposición de la Justicia.

Capturaron en Mendoza a un implicado en una causa por homicidio en Neuquén

El jueves por la tarde, en el Parque Hipólito Yrigoyen, personal de la UMAR San Rafael, entre ellos los auxiliares Núñez y Pallero, detectó a un adolescente recostado sobre el césped. Al identificarlo, manifestó ser menor de edad.

Tras consultar sus datos con la base de UPANA San Rafael, se constató que tenía un pedido de captura en la provincia de Neuquén, donde se lo investiga por un homicidio. El joven fue trasladado a la Unidad de Protección de Derechos (UPANA) y puesto a disposición del magistrado interviniente.

Importante secuestro de armas en San Rafael

Otro procedimiento se registró en una vivienda de calle Bolívar y callejón Vargas, luego de que una mujer llamara al 911 denunciando un conflicto con su pareja. Al lugar llegó personal de Cuerpos Especiales, que entrevistó a la denunciante.

Minutos después, el hombre señalado se presentó en la vivienda y, tras recibir directivas del ayudante fiscal, se dispuso el secuestro de todas las armas de fuego en su poder. Finalmente, entregó una pistola y dos armas largas, que fueron incautadas y puestas a disposición de la Justicia.

Una pistola y dos armas largas fueron incautadas en San Rafael

Malargüe: recuperaron un vehículo robado durante un operativo

En Malargüe, el sistema de cámaras lectoras de patentes del CEO detectó el paso de un Fiat Punto negro con pedido de secuestro judicial. El aviso permitió que personal de Cuerpos Especiales de Malargüe realizara un operativo de rastrillaje en la zona, hasta localizar el rodado estacionado frente a un taller mecánico en el barrio Martín Güemes.

La Unidad Fiscal de Malargüe dispuso el secuestro inmediato del vehículo y de su documentación, además de la detención de un hombre acusado de encubrimiento.

El Fiat Punto negro recuperado en Malargüe

Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades policiales de la provincia de Mendoza, hacé clic aquí y accedé a los hechos más recientes.

