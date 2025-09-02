Violenta agresión

Damián Gauna recibió el alta tras ser baleado en San Carlos y los agresores siguen detenidos

El joven de 26 años que había recibido un disparo en San Carlos, logró recuperarse. Los atancantes esperan la audiencia de prisión preventiva.

El hombre de 26 años logró recuperarse tras recibir un disparo en la cabeza

El hombre de 26 años logró recuperarse tras recibir un disparo en la cabeza

 Por Carla Canizzaro

El caso del joven que fue víctima de una brutal agresión en San Carlos tuvo un giro favorable. Damián Gauna, quien estaba internado en el hospital Central, recibió el alta médica este martes. Mientras tanto, los atacantes siguen detenidos en la penitenciaría, a la espera de la audiencia por prisión preventiva.

El hombre de 26 años logró recuperarse tras recibir un disparo en la cabeza la noche del 18 de agosto en la localidad de Eugenio Bustos. Días atrás, Gauna reconoció a sus familiares mientras permanecía intubado y presentaba leves mejorías.

La violenta agresión en San Carlos

Todo ocurrió tras una riña que comenzó entre Gauna y sus amigos, con un grupo de personas que llegó al lugar donde la víctima permanecía compartiendo con sus allegados algunas bebidas alcohólicas.

hospital central, dengue, enfermedades respiratorias, consultorios.jpg
Todo ocurrió tras una riña que comenzó entre Gauna y sus amigos

Todo ocurrió tras una riña que comenzó entre Gauna y sus amigos

En medio de la pelea, uno de los partícipes sacó un arma de fuego y le disparó a Gauna en la cabeza, dejándolo gravemente herido.

Peor aún, luego los agresores se ensañaron con las pertenencias de la víctima y le prendieron fuego una moto y dos bicicletas. Acto seguido, escaparon.

Gauna fue llevado de urgencia al hospital Scaravelli, donde fue asistido y estabilizado. Tras permanecer algunas horas en terapia intensiva, fue derivado luego al hospital Central, para una mejor atención.

Imputaron a cinco hombres por el brutal ataque al boxeador Damián Gauna

Los cinco hombres fueron imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, tras el brutal ataque al joven boxeador Damián Gauna de 26 años.

kakas, detenido en san carlos.jpg
Los cinco hombres fueron imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego

Los cinco hombres fueron imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego

Según informó el fiscal a cargo Jorge Quiroga a Noticiero Andino, los cinco hombres involucrados en caso, entre ellos Javier Alejandro Martínez, conocido como el "Kaka", permanecen detenidos mientras continúa la investigación.

Cabe destacar que la imputación a los cinco involucrados en el hecho, hace referencia a un intento de asesinato donde se utilizó un arma de fuego pero la muerte de la víctima no se consumó.

La investigación de la Justicia tras la balacera en Eugenio Bustos

Por otra parte, Quiroga confirmó que la causa avanza con dos expedientes distintos, ya que horas antes de la balacera se habría producido otro hecho en la vivienda de Nievas. Según la denuncia, alrededor de la una de la madrugada, un grupo de personas ingresó a la casa con palos, amenazó a los presentes y provocó destrozos.

El fiscal aclaró que Gauna no participó de ese primer ataque: “Tenemos otro expediente por el hecho ocurrido a la 1 de la mañana en la casa de Oso Nieva y está bajo investigación. Por la información que tenemos, Gauna no estuvo en ese momento y el conflicto originario viene de hace rato”, señaló.

*Con información periodística de Abigail Romo

