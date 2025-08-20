Quién es el "Kaka" Martínez, un delincuente de San Carlos con extenso prontuario judicial

Javier Alejandro Martínez , conocido como el “Kaka” , continúa sumando causas a su extenso historial delictivo. El hombre de 32 años , oriundo de la localidad de Eugenio Bustos , departamento de San Carlos , ahora está vinculado al violento ataque contra Damián Franco Gauna , quien recibió un disparo en la cabeza.

El hecho ocurrió durante un enfrentamiento en una finca de Eugenio Bustos , donde cinco hombres quedaron detenidos , entre ellos el “Kaka” Martínez. El prontuario de este individuo es amplio y peligroso.

Alegatos de apertura Juicio por el homicidio de Facundo Almendra: versiones enfrentadas de la fiscalía y la defensa

la víctima sigue muy grave Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

El caso de Martínez fue seguido de cerca en Mendoza . El 2 de mayo de este año quedó detenido tras una serie de allanamientos vinculados con la venta de droga . Sin embargo, hasta ese momento ya acumulaba más de 40 causas judiciales . Pese a ello, la Justicia lo liberó a los pocos días con restricciones mínimas .

El hombre, de San Carlos, ahora está vinculado al violento ataque contra Damián Franco Gauna

Pero, el "Kaka" continuó cometiendo delitos. El 13 de mayo fue arrestado nuevamente por cazar quirquinchos , una especie protegida por la Ley Nacional de Conservación de la Fauna. Dentro del vehículo donde circulaba encontraron tres piches muertos, un cuchillo y el auto sin documentación legal , todos elementos secuestrados por las autoridades.

Embed - Ataque al "Melli" Gauna: la Justicia detuvo a 5 sujetos, entre ellos el "Kaka" Martínez

En esa ocasión, la Fiscalía solicitó una pena de 2 años de prisión efectiva, pero el 13 de julio el juez a cargo absolvió a Martínez y lo dejó en libertad.

Ahora, el “Kaka” vuelve a estar en el centro de la escena, acusado de un nuevo hecho de extrema violencia que conmocionó a la comunidad de San Carlos, lo que suma más preocupación sobre la reincidencia delictiva y la eficacia del sistema judicial en Mendoza.

San Carlos: el violento ataque contra Damián Gauna

Todo ocurrió tras una riña que comenzó entre Gauna y sus amigos, con un grupo de personas que llegó al lugar donde la víctima permanecía compartiendo con sus allegados algunas bebidas alcohólicas.

En medio de la pelea, uno de los partícipes sacó un arma de fuego y le disparó a Gauna en la cabeza, dejándolo gravemente herido.

Damian Gauna, baleado san carlos Desde el hospital indicaron que Gauna “no ha tenido evolución positiva”

Peor aún, luego los agresores se ensañaron con las pertenencias de la víctima y le prendieron fuego una moto y dos bicicletas. Acto seguido, escaparon.

Gauna fue llevado de urgencia al hospital Scaravelli, donde fue asistido y estabilizado. Tras permanecer algunas horas en terapia intensiva, fue derivado luego al hospital Central, para una mejor atención. Desde el hospital indicaron que Gauna “no ha tenido evolución positiva” y que su salud sigue siendo delicada.

Por su parte, los cinco sospechosos fueron atrapados y quedaron a disposición del fiscal Jorge Quiroga, quien en las próximas horas definirá la situación procesal de cada uno de ellos. En tanto que la búsqueda continúa, pues quedarían más individuos por detener, dijeron fuentes judiciales.