Cámaras para el Centro de Monitoreo

Más prevención y control: San Carlos incorpora nuevas tecnologías de seguridad

La ministra Mercedes Rus y el intendente de San Carlos Alejandro Morillas anunciaron la incorporación de nuevas tecnologías de videovigilancia.

El intendente de San Carlos Alejandro Morillas y la Ministra de Seguridad Mercedes Rus.

En este encuentro, se dio a conocer el plan de anillos interjurisdiccionales y se anunció la incorporación de nuevas cámaras de Videovigilancia para reforzar la seguridad en el departamento.

Además, en el Valle de Uco, la ministra presentó recursos operativos, firmó convenios y entregó equipamiento estratégico para fortalecer la prevención del delito y mejorar las respuestas ante emergencias, con el objetivo de consolidar un sistema de seguridad integrado y modernizar la prevención a nivel regional.

Alejandro Morillas y Mercedes Rusa 1

Nuevas cámaras en el Centro de Monitoreo de San Carlos

El intendente se mostró muy contento tras mantener una charla con la ministra sobre el trabajo de seguridad en el departamento, destacando la importancia de las cámaras, el monitoreo y la incorporación de nuevas tecnologías para una mejor prevención y control.

Así mismo, mencionó que las nuevas cámaras se instalarán en el centro de monitoreo y que se está desarrollando un sistema de anillos de seguridad con los productores rurales para proteger las áreas de mayor producción afectadas por robo.

Además, adelantó que se está estudiando la implementación de dos vehículos municipales con preventores, que podrán ser acompañados por personal policial para realizar rondines, especialmente en zonas rurales.

Oscar Berzio, comentó que vinieron a presentar, como van a funcionar los anillos interjurisdiccionales, la incorporación de tecnología que tiene que ver con el reconocimiento facial y de patentes. La Municipalidad de San Carlos destaca este importante avance tecnológico que permite trabajar juntos y así mejorar la seguridad y el bienestar de la comunidad.

