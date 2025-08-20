Tupungato integra sus sistemas de seguridad al 911 y a la videovigilancia provincial

El mandatario de Tupungato Gustavo Aguilera recibió en su despacho a la Ministra Mercedes Rus para efectivizar un acuerdo que permita fortalecer la capacidad de respuesta d e las fuerzas de seguridad , optimizando la asignación de recursos y promoviendo una gestión multiagencial más efectiva.

Los acompañaron la Presidenta del Concejo Deliberante Marcela Granizo, delegada Regional de Educación Fernanda Barkudi, Director de Fiscalización y Control Marcelo Osorio, Subdirectora de Desarrollo Humano, Mariela Bueno, Oscar Berzio, subdirector de Sistemas, Jefe Distrital Sergio Mendez y Jefe Departamental Miguel Bobadilla.

El acuerdo tiene como objetivo principal integrar las Alarmas Comunitarias departamentales al Sistema de Emergencias 911 y a las cámaras de seguridad al Sistema de Videovigilancia Provincial.

Tras concretar la firma en la Municipalidad, los dirigentes se dirigieron hacia la UEP de El Zampal donde se encontraban desplegadas las movilidades nuevas para la Región, de las cuales Tupungato recibirá 3 autos y 2 camionetas .

Los antecedentes previos al Convenio celebrado con la gestión Aguilera tiene base en el 2024, cuando el Ministerio llevó a cabo una transformación del Sistema Operativo del 911, dotándolo de mayor capacidad tecnológica y operativa, optimizando la integración de sistemas locales al sistema de emergencias provincial.

La Cláusula tercera del acuerdo de cooperación determina que la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad evaluará la viabilidad técnica de las integraciones a alertas comunitarias al 911, así como la integración de las cámaras de seguridad municipales al Sistema de Videovigilancia Provincial. En caso de resultar necesario, podrá realizar observaciones técnicas que deberá cumplir el Municipio a fin de concretar una integración efectiva.

Por su parte la Municipalidad se compromete a informar las cámaras propias que posee detallando su ubicación, tipo de tecnología y estado operativo; como así a relevar las cámaras privadas que dan a la vía pública a efectos de trabajar con la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad y la Dirección General de Relaciones con la Comunidad, y analizar la viabilidad de su incorporación al sistema de videovigilancia provincial, previo requerimiento de la conformidad de los titulares.