La Municipalidad de Guaymallén destacó el Sistema de Alerta Comunitaria tras un caso de violencia

La Municipalidad de Guaymallén cuenta con el Sistema de Alerta Comunitaria (SAC) , un programa destinado a mujeres víctimas de violencia de género , comercios y vecinos, con el objetivo de reforzar la seguridad comunitaria . En esta ocasión, el municipio destacó la efectividad del sistema luego de que una mujer utilizara una de sus herramientas frente a una situación de riesgo.

La víctima activó el botón de pánico silencioso ante la amenaza de un hombre que había violado una orden de restricción de acercamiento . Gracias al dispositivo, personal de la Policía de Mendoza acudió rápidamente al domicilio y logró detener al agresor.

Con entrada libre y gratuita Luján de Cuyo combina sabores y sonrisas en la Fiesta Nacional del Chocolate y el Vino

El operativo fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Municipalidad de Guaymallén , lo que permitió una intervención eficaz en un momento crítico.

El botón de pánico silencioso del SAC fue crucial para asistir a la mujer, quien lo activó al encontrarse en peligro dentro de su vivienda.

Tras la alerta, una operadora del Centro de Monitoreo puso en marcha el protocolo de emergencia y el CEO (Centro Estratégico de Operaciones) envió un móvil policial al lugar, gracias a la georreferenciación exacta del dispositivo. Durante la comunicación, la operadora se mantuvo en contacto con la víctima, conteniéndola e informándole el avance del operativo. Se registraron insultos y golpes por parte del agresor, que intentaba ingresar al domicilio.

Al arribar al lugar, los efectivos confirmaron el incumplimiento de la restricción judicial y aprehendieron al hombre, quien fue trasladado a sede judicial para su imputación.

Un sistema preventivo articulado

El botón de pánico silencioso es parte del Sistema de Alerta Comunitaria de Guaymallén y está destinado exclusivamente a mujeres que han atravesado situaciones de violencia de género. Es gestionado por la Subdirección de Servicios Comunitarios del Municipio junto al Área de Género de la Dirección de Desarrollo Social, y su funcionamiento se apoya en la coordinación permanente con el CEO del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Las mujeres, para acceder al botón de pánico silencioso o a una aplicación que se instala en el celular (dependiendo de las condiciones de conectividad en el domicilio) deben pasar por el Área de Género de la Dirección de Desarrollo Social. El acceso es gratuito.

También para comercios

Este sistema también está disponible para comercios del departamento. Cada local adherido accede a una botonera con tres opciones específicas: emergencias médicas, situaciones de inseguridad y principios de incendio.

Cuando se presiona alguno de los botones, el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Guaymallén establece contacto inmediato con el comercio para verificar la situación mediante una palabra clave. En caso de no obtener respuesta, se activa automáticamente el protocolo correspondiente, solicitando la intervención de la Policía, Bomberos o servicios médicos, según el caso.

Esta iniciativa también se lleva adelante a través del trabajo conjunto de la Municipalidad de Guaymallén y el Ministerio de Seguridad del Gobierno de Mendoza. El servicio es sin costo para el usuario.

Alarma comunitaria

La tercer pata del Sistema de Alerta Comunitaria es la alarma comunitaria, cuyo objetivo es disuadir y prevenir, alertando a los vecinos sobre situaciones sospechosas, desalentando delitos en viviendas particulares y en la vía pública.

image La Municipalidad de Guaymallén destacó el Sistema de Alerta Comunitaria tras un caso de violencia

El sistema consta de una central que se instala en uno de los 10 domicilios integrados a la alarma y se activa desde alguno de los celulares de los usuarios, mediante una aplicación, que envía una señal a la central que activa la alerta sonora. Al mismo tiempo, emite una noticación a los otros vecinos integrados avisando quién pidió auxilio.

El Centro de Monitoreo Municipal recibe la novedad en el acto, lo georeferencia, se comunica con la persona que activa la alerta y envía los servicios de emergencia que correspondan al hecho. Además, acompaña al vecino durante la emergencia.

Para acceder a la alarma se debe solicitar una reunión informativa con personal de Relaciones con la Comunidad a través de la Delegación Municipal que corresponda a su zona. Una vez asesorados, se deben reunir un mínimo de 10 viviendas para la instalación de la central. El servicio es totalmente gratuito.

Cómo acceder a los servicios de seguridad otorgados por Guaymallén

Para acceder a los servicios la comunidad puede comunicarse por mensaje de Whatsapp a los números 2615068820 y 2612645294 o por correo electrónico a sistemaalertacomunitariagllen@gmail

La dirección es Bandera de los Andes 7713, Rodeo de la Cruz. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 14.

Fuente: Municipalidad de Guaymallén