21 de abril de 2026
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Sitio Andino
Tupungato

Tupungato celebró el Día del Malbec con astroturismo y actividades culturales en la plaza

Las propuestas en Tupungato incluyeron observación astronómica, degustaciones y shows en vivo, con el objetivo de impulsar la economía local y generar espacios de encuentro.

En Tupungato se celebró el Día del Malbec.

En Tupungato se celebró el Día del Malbec.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Día Mundial del Malbec, Tupungato vivió un fin de semana con múltiples propuestas culturales, turísticas y recreativas que convocaron a vecinos y visitantes.

Durante la tarde-noche del viernes 17 de abril se desarrolló “Astroturismo con Gustito a Malbec”, una experiencia que combinó observación astronómica, degustación de vinos y gastronomía en un entorno natural único, con la participación de Vinos Atrapado y el restaurante La Isabel Casona de Campo.

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La actividad comenzó pasadas las 20.00 con una charla a cargo de divulgadores científicos de la organización “El Firmamento”, quienes guiaron a los asistentes en un recorrido por el universo. En el lugar se instaló un telescopio que permitió observar el planeta Júpiter y algunas de sus lunas, generando gran interés entre el público. Si bien las condiciones climáticas luego limitaron la observación, la experiencia continuó con material audiovisual y una dinámica charla.

La jornada también contó con degustaciones de Malbec, sorteos y la presencia de la Reina Departamental de la Vendimia, Micaela Galdame; la Virreina, Delfina Cuello; y la Reina del Adulto Mayor, Gloria Brito.

"Tardecitas de Otoño" en la plaza de Tupungato

Al día siguiente, la Plaza departamental fue escenario de la primera edición de “Tardecitas de Otoño”, una propuesta pensada para toda la familia. Decenas de vecinos se acercaron para disfrutar de presentaciones artísticas protagonizadas por talentos locales.

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El evento incluyó shows de grupos infantiles como “The Star Factory”, presentaciones del Ballet de Danzas Folklóricas de Ciudad y el cierre a cargo de “El circo de Getulio”, que aportó humor y entretenimiento con sus intervenciones.

Desde el municipio destacaron que estas iniciativas buscan generar movimiento real en la economía local. “Detrás de cada evento hay emprendedores, artistas, productores y trabajadores que necesitan estos espacios para mostrar lo que hacen, vender y crecer”, señalaron.

En un contexto económico complejo, remarcaron la importancia de impulsar este tipo de propuestas que no solo promueven el encuentro, sino que también fortalecen el desarrollo del departamento.

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