Alegatos de apertura

Juicio por el homicidio de Facundo Almendra: versiones enfrentadas de la fiscalía y la defensa

El juicio comenzó este lunes con la presencia de un jurado popular. La fiscalía apunta a homicidio agravado y la defensa asegura que murió por una infección.

Juicio por el homicidio de Facundo Almendra: versiones enfrentadas de la fiscalía y la defensa

Juicio por el homicidio de Facundo Almendra: versiones enfrentadas de la fiscalía y la defensa

Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

Este lunes comenzó el juicio por el homicidio de Facundo Almendra, en el que un jurado popular deberá determinar la culpabilidad o inocencia de Cristóbal Emiliano Almendra Blázquez. El hombre está acusado de haberle disparado a su hijo por la espalda el 11 de diciembre de 2023 en el departamento de San Carlos.

El debate en el juicio por el homicidio de Facundo Almendra

La jueza penal Laura Guajardo abrió la audiencia brindando las instrucciones correspondientes al jurado popular para el desarrollo del debate. Posteriormente, los 12 integrantes del jurado escucharon los alegatos de apertura del jefe de la Fiscalía del Valle de Uco, Javier Pascua, y del abogado defensor, Fernando Peñaloza.

Lee además
El juicio por el homicidio de Facundo Almendra comienza este lunes.
Polo Judicial

Comenzó el juicio al padre acusado de matar a su hijo en San Carlos
Vanesa Parolo, la mujer condenada por el homicidio de su pareja en Godoy Cruz. 
Era víctima de violencia de género

Confesó que mató a su novio en Godoy Cruz y le dieron 10 años de cárcel
juicio, juicio por jurados, facundo almendra
Pascua sostuvo que Almendra disparó con un arma de fuego contra su hijo y que se trató de un homicidio agravado

Pascua sostuvo que Almendra disparó con un arma de fuego contra su hijo y que se trató de un homicidio agravado

Almendra Blázquez, de 72 años, enfrenta la acusación de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por el uso de arma de fuego, cuya víctima fue su hijo, Facundo Almendra Sosa, de 36 años.

En su exposición, Pascua sostuvo que Almendra disparó con un arma de fuego contra su hijo y que se trató de un homicidio agravado, según su hipótesis inicial. Detalló que el proyectil impactó en la zona del homóplato y señaló que, durante el juicio, se analizarán las consecuencias directas de ese disparo.

facundo almendra
Facundo Almendra falleció el 29 de diciembre de 2023

Facundo Almendra falleció el 29 de diciembre de 2023

“Se trata de que ustedes decidan si, en definitiva, este caso corresponde a un homicidio agravado, porque el padre lamentablemente mató a su hijo y además utilizó un arma de fuego”, expresó el fiscal.

Los alegatos de la defensa

Tras un cuarto intermedio, el abogado defensor Fernando Peñaloza presentó una versión distinta de los hechos. Explicó que Cristóbal había llamado a Facundo para pedirle que se mudara con su hermana, ya que la mujer estaba a punto de perder la casa que alquilaba.

Según la defensa, ese pedido generó un fuerte descontento en Facundo y desató una discusión violenta entre ambos. “Cristóbal, para evitar los golpes de su hijo, se dirigió a su habitación y cerró la puerta. Facundo la abrió, lo golpeó y lo hizo caer sobre la cama. Además, rompía objetos y agredió físicamente a su padre”, describió Peñaloza.

juicio, juicio por jurados, facundo almendra
El abogado defensor Fernando Peñaloza presentó una versión distinta de los hechos

El abogado defensor Fernando Peñaloza presentó una versión distinta de los hechos

En ese contexto, Cristóbal tomó una escopeta y efectuó el disparo. Facundo salió de la vivienda herido y cayó en la calle. Fue trasladado al hospital Scaravelli, donde los médicos lograron estabilizarlo tras una cirugía, dejándolo internado en terapia intensiva pero fuera de riesgo inmediato de muerte, según el relato del defensor.

No obstante, el 19 de diciembre, los médicos detectaron dos bacterias que derivaron en un cuadro de neumonía, lo que desencadenó una sepsis generalizada que provocó el fallecimiento. “Cristóbal no tuvo la intención de matar a su hijo; sin intención y con el objetivo de disuadirlo, le produjo una lesión. La verdadera causa de muerte fue la infección hospitalaria”, concluyó Peñaloza.

Qué ocurrió con Facundo Almendra

El hecho ocurrió el lunes 11 de diciembre por la noche, cuando Facundo Almendra se encontraba en su domicilio, un departamento ubicado al fondo de la propiedad de su padre, en calle Tucumán 148, localidad de La Consulta, San Carlos.

En ese momento, se produjo una pelea física entre padre e hijo, y mientras Facundo salía por el garage, recibió un disparo de escopeta en la espalda. Vecinos relataron que, con la fuerza que le quedaba, Facundo se arrastró hasta la esquina de calle Tucumán y Ramón Calderón, a unos veinte metros de la puerta de la casa, donde fue reconocido por quienes presenciaron la escena.

facundo almendra baleado en san carlos.jpeg
El proceso judicial será seguido de cerca por la comunidad de San Carlos y por toda la provincia

El proceso judicial será seguido de cerca por la comunidad de San Carlos y por toda la provincia

Tras la llegada de la policía y del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), Facundo fue trasladado al Hospital Scaravelli, donde fue atendido por la herida de arma de fuego. Quedó internado en terapia intensiva, en estado crítico, hasta que falleció el 29 de diciembre.

El proceso judicial será seguido de cerca por la comunidad de San Carlos y por toda la provincia, ya que se trata de un caso de fuerte impacto social. La resolución del juicio por homicidio agravado marcará un precedente en la aplicación del sistema de jurado popular en Mendoza.

Embed - JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE DE FACUNDO ALMENDRA (ALEGATOS DE APERTURA)

Temas
Seguí leyendo

Detienen en Guaymallén al presunto autor de un intento de homicidio

A dos años del homicidio de Emma Olguín en Las Heras, la causa irá a juicio por jurados

Cómo avanza la causa por el homicidio de un menor en Junín

Fue a ver a Barracas y terminó detenido por un homicidio brutal: conocé la noticia del terror

A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria

Confesó en un juicio que mató a un hombre manejando ebrio y pasará 8 años en la cárcel

San Carlos: discutieron, le dieron un tiro en la cabeza y le prendieron fuego la moto

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente vial ocurrió esta mañana en Maipú. 
el conductor se fugó

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió esta mañana en Maipú. 
el conductor se fugó

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

El Paso Los Libertadores permanece cerrado este lunes 18 de agosto
Alta Montaña

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto: cuándo podría reabrir

Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

La víctima del accidente fatal en Maipú tenía 51 años.
acceso este y juan isidro maza

Trágica muerte de una mujer en Maipú: qué pasó

Algo va a a pasar: el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza
Qué dicen los expertos

"Algo va a a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

Te Puede Interesar

Licitación de Bonos: se cerró un capítulo en la pulseada entre Gobierno y bancos.
Politica Monetaria

Licitación de Bonos: se cerró un capítulo en la pulseada entre Gobierno nacional y bancos

Por Marcelo López Álvarez
El Paso Internacional Los Libertadores será habilitado este martes
Atención

Habilitan el Paso Internacional Los Libertadores este martes: a partir de qué hora

Por Sitio Andino Sociedad
Comerciantes de Mendoza anticipan descuentos en la ropa de invierno para enfrentar la caída en las ventas.
Fin de temporada

Comerciantes de Mendoza anticipan descuentos en la ropa de invierno para enfrentar la caída en las ventas

Por Natalia Mantineo