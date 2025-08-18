Juicio por el homicidio de Facundo Almendra: versiones enfrentadas de la fiscalía y la defensa

Este lunes comenzó el juicio por el homicidio de Facundo Almendra, en el que un jurado popular deberá determinar la culpabilidad o inocencia de Cristóbal Emiliano Almendra Blázquez. El hombre está acusado de haberle disparado a su hijo por la espalda el 11 de diciembre de 2023 en el departamento de San Carlos .

La jueza penal Laura Guajardo abrió la audiencia brindando las instrucciones correspondientes al jurado popular para el desarrollo del debate. Posteriormente, los 12 integrantes del jurado escucharon los alegatos de apertura del jefe de la Fiscalía del Valle de Uco, Javier Pascua , y del abogado defensor, Fernando Peñaloza .

Almendra Blázquez, de 72 años , enfrenta la acusación de homicidio doblemente agravado , por el vínculo y por el uso de arma de fuego, cuya víctima fue su hijo, Facundo Almendra Sosa , de 36 años .

En su exposición, Pascua sostuvo que Almendra disparó con un arma de fuego contra su hijo y que se trató de un homicidio agravado , según su hipótesis inicial. Detalló que el proyectil impactó en la zona del homóplato y señaló que, durante el juicio, se analizarán las consecuencias directas de ese disparo.

facundo almendra Facundo Almendra falleció el 29 de diciembre de 2023

“Se trata de que ustedes decidan si, en definitiva, este caso corresponde a un homicidio agravado, porque el padre lamentablemente mató a su hijo y además utilizó un arma de fuego”, expresó el fiscal.

Los alegatos de la defensa

Tras un cuarto intermedio, el abogado defensor Fernando Peñaloza presentó una versión distinta de los hechos. Explicó que Cristóbal había llamado a Facundo para pedirle que se mudara con su hermana, ya que la mujer estaba a punto de perder la casa que alquilaba.

Según la defensa, ese pedido generó un fuerte descontento en Facundo y desató una discusión violenta entre ambos. “Cristóbal, para evitar los golpes de su hijo, se dirigió a su habitación y cerró la puerta. Facundo la abrió, lo golpeó y lo hizo caer sobre la cama. Además, rompía objetos y agredió físicamente a su padre”, describió Peñaloza.

juicio, juicio por jurados, facundo almendra El abogado defensor Fernando Peñaloza presentó una versión distinta de los hechos Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

En ese contexto, Cristóbal tomó una escopeta y efectuó el disparo. Facundo salió de la vivienda herido y cayó en la calle. Fue trasladado al hospital Scaravelli, donde los médicos lograron estabilizarlo tras una cirugía, dejándolo internado en terapia intensiva pero fuera de riesgo inmediato de muerte, según el relato del defensor.

No obstante, el 19 de diciembre, los médicos detectaron dos bacterias que derivaron en un cuadro de neumonía, lo que desencadenó una sepsis generalizada que provocó el fallecimiento. “Cristóbal no tuvo la intención de matar a su hijo; sin intención y con el objetivo de disuadirlo, le produjo una lesión. La verdadera causa de muerte fue la infección hospitalaria”, concluyó Peñaloza.

Qué ocurrió con Facundo Almendra

El hecho ocurrió el lunes 11 de diciembre por la noche, cuando Facundo Almendra se encontraba en su domicilio, un departamento ubicado al fondo de la propiedad de su padre, en calle Tucumán 148, localidad de La Consulta, San Carlos.

En ese momento, se produjo una pelea física entre padre e hijo, y mientras Facundo salía por el garage, recibió un disparo de escopeta en la espalda. Vecinos relataron que, con la fuerza que le quedaba, Facundo se arrastró hasta la esquina de calle Tucumán y Ramón Calderón, a unos veinte metros de la puerta de la casa, donde fue reconocido por quienes presenciaron la escena.

facundo almendra baleado en san carlos.jpeg El proceso judicial será seguido de cerca por la comunidad de San Carlos y por toda la provincia

Tras la llegada de la policía y del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), Facundo fue trasladado al Hospital Scaravelli, donde fue atendido por la herida de arma de fuego. Quedó internado en terapia intensiva, en estado crítico, hasta que falleció el 29 de diciembre.

El proceso judicial será seguido de cerca por la comunidad de San Carlos y por toda la provincia, ya que se trata de un caso de fuerte impacto social. La resolución del juicio por homicidio agravado marcará un precedente en la aplicación del sistema de jurado popular en Mendoza.