Polo Judicial

Comenzó el juicio al padre acusado de matar a su hijo en San Carlos

El juicio por homicidio de Facundo Almendra comenzará este lunes con la presencia de un jurado popular. La acusación es contra su padre Cristóbal Blázquez.

El juicio por el homicidio de Facundo Almendra comienza este lunes.

El juicio por el homicidio de Facundo Almendra comienza este lunes.

Detalles del juicio por homicidio agravado en San Carlos

La jueza técnica será la Dra. María Laura Guajardo, de la 1º Circunscripción Judicial. La fiscalía estará representada por la Dra. Eugenia Gómez y el Dr. Javier Pascua, mientras que Almendra Blázques será defendido por el Dr. Federico Gastón Peñaloza y la Dra. Natalia Lorenzo.

Lee además
Juicios por jurado en Mendoza: experiencia e innovación para fallos más justos
Referente nacional

Juicios por jurado en Mendoza: tecnología e innovación para fallos más justos
Conmoción por la muerte de uno de los imputados del juicio a Walter Bento. 
Conmoción

Encontraron sin vida a uno de los imputados del juicio a Walter Bento
Facundo almendra baleado san carlos.jpeg
El juicio por el homicidio de Facundo Cristóbal Almendra se realizará mediante un juicio por jurado

El juicio por el homicidio de Facundo Cristóbal Almendra se realizará mediante un juicio por jurado

Almendra Blázques llega a esta instancia acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego. Actualmente se encuentra alojado en la Comisaría 18 de San Carlos, ya que, pese a su edad, la Justicia de Mendoza le negó la prisión domiciliaria.

Qué ocurrió con Facundo Almendra

El hecho ocurrió el lunes 11 de diciembre por la noche, cuando Facundo Almendra se encontraba en su domicilio, un departamento ubicado al fondo de la propiedad de su padre, en calle Tucumán 148, localidad de La Consulta, San Carlos.

En ese momento, se produjo una pelea física entre padre e hijo, y mientras Facundo salía por el garage, recibió un disparo de escopeta en la espalda. Vecinos relataron que, con la fuerza que le quedaba, Facundo se arrastró hasta la esquina de calle Tucumán y Ramón Calderón, a unos veinte metros de la puerta de la casa, donde fue reconocido por quienes presenciaron la escena.

facundo almendra baleado en san carlos.jpeg
Quedó internado en terapia intensiva, en estado crítico, hasta que falleció el 29 de diciembre

Quedó internado en terapia intensiva, en estado crítico, hasta que falleció el 29 de diciembre

Tras la llegada de la policía y del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), Facundo fue trasladado al Hospital Scaravelli, donde fue atendido por la herida de arma de fuego. Quedó internado en terapia intensiva, en estado crítico, hasta que falleció el 29 de diciembre.

El proceso judicial será seguido de cerca por la comunidad de San Carlos y por toda la provincia, ya que se trata de un caso de fuerte impacto social. La resolución del juicio por homicidio agravado marcará un precedente en la aplicación del sistema de jurado popular en Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

Confesó que mató a su novio en Godoy Cruz y le dieron 10 años de cárcel

Mendoza se posiciona como referente nacional en juicios por jurado y en el sistema penitenciario

Qué pasó con Julieta Prandi en el tribunal y por qué preocupó a todos

Se conoció el veredicto en el juicio entre Julieta Prandi y su ex, Claudio Contardi

San Carlos: discutieron, le dieron un tiro en la cabeza y le prendieron fuego la moto

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

Inseguridad en Mendoza: reventaron el frente de un negocio en pleno centro

Trágica muerte de una mujer en Maipú: qué pasó

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente vial ocurrió esta mañana en Maipú. 
el conductor se fugó

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos
De norte a sur

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

En pleno receso, la Fórmula 1 evaluó la temporada de Franco Colapinto y marcó que aún no alcanzó el nivel que mostró en Williams el año pasado.
mirá vos

¡Bombazo para Franco Colapinto! Ni el llamado de Williams le dio esta flor de noticia

Te Puede Interesar

El reactor de IMPSA, esta mañana, en Ruta 40 de Luján de Cuyo. 
resta la última etapa

Mega operativo: cuándo continuará el traslado del reactor de IMPSA a la refinería de YPF

Por Sitio Andino Sociedad
Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

Por Soledad Maturano
El juicio por el homicidio de Facundo Almendra comienza este lunes.
Polo Judicial

Comenzó el juicio al padre acusado de matar a su hijo en San Carlos

Por Carla Canizzaro