Comenzó el juicio al padre acusado de matar a su hijo en San Carlos

El juicio por el homicidio de Facundo Cristóbal Almendra se realizará mediante un juicio por jurado en el Polo Judicial , desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de agosto. Cristóbal Emiliano Almendra Blázques (72) está acusado de asesinar a su hijo de un escopetazo el 11 de diciembre de 2023 en San Carlos .

La jueza técnica será la Dra. María Laura Guajardo , de la 1º Circunscripción Judicial . La fiscalía estará representada por la Dra. Eugenia Gómez y el Dr. Javier Pascua , mientras que Almendra Blázques será defendido por el Dr. Federico Gastón Peñaloza y la Dra. Natalia Lorenzo .

Almendra Blázques llega a esta instancia acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego . Actualmente se encuentra alojado en la Comisaría 18 de San Carlos , ya que, pese a su edad, la Justicia de Mendoza le negó la prisión domiciliaria .

El hecho ocurrió el lunes 11 de diciembre por la noche , cuando Facundo Almendra se encontraba en su domicilio, un departamento ubicado al fondo de la propiedad de su padre, en calle Tucumán 148, localidad de La Consulta, San Carlos .

En ese momento, se produjo una pelea física entre padre e hijo, y mientras Facundo salía por el garage, recibió un disparo de escopeta en la espalda. Vecinos relataron que, con la fuerza que le quedaba, Facundo se arrastró hasta la esquina de calle Tucumán y Ramón Calderón, a unos veinte metros de la puerta de la casa, donde fue reconocido por quienes presenciaron la escena.

facundo almendra baleado en san carlos.jpeg Quedó internado en terapia intensiva, en estado crítico, hasta que falleció el 29 de diciembre

Tras la llegada de la policía y del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), Facundo fue trasladado al Hospital Scaravelli, donde fue atendido por la herida de arma de fuego. Quedó internado en terapia intensiva, en estado crítico, hasta que falleció el 29 de diciembre.

El proceso judicial será seguido de cerca por la comunidad de San Carlos y por toda la provincia, ya que se trata de un caso de fuerte impacto social. La resolución del juicio por homicidio agravado marcará un precedente en la aplicación del sistema de jurado popular en Mendoza.