Coronación

San Carlos festejó el triunfo de Emma Bordin Giusti, coronada Reina de los Estudiantes 2025

La joven de San Carlos fue coronada este sábado en La Paz como la nueva Reina de los Estudiantes 2025 y representará a Mendoza en la Fiesta Nacional en Jujuy.

San Carlos festeja el triunfo de Emma Bordin Giusti, coronada Reina de los Estudiantes 2025

San Carlos festeja el triunfo de Emma Bordin Giusti, coronada Reina de los Estudiantes 2025

Foto: Municipalidad de La Paz
Por Sitio Andino Departamentales

Con orgullo, San Carlos celebra un logro especial: Emma Bordin Giusti, fue coronada como la Reina Provincial de los Estudiantes 2025. El evento, realizado en La Paz, la consagra como la representante de Mendoza en la próxima Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy.

reina, estudiantes, san carlos
La joven de San Carlos fue coronada este sábado en La Paz

La joven de San Carlos fue coronada este sábado en La Paz

El evento se llevó a cabo este sábado por la tarde en La Paz, en el Salón de Actos Municipal, con la participación de candidatas de Tupungato, Santa Rosa, Maipú, La Paz y San Carlos, todas jóvenes de entre 16 y 17 años. La flamante soberana recibió los atributos de manos de Martina de Castro, reina saliente que representó a los estudiantes mendocinos durante el período 2024.

Lee además
Juicio por el homicidio de Facundo Almendra: versiones enfrentadas de la fiscalía y la defensa video
Alegatos de apertura

Juicio por el homicidio de Facundo Almendra: versiones enfrentadas de la fiscalía y la defensa
Ayer competidores, hoy aliados: Alfredo Cornejo y Alejandro Morillas.
Elecciones 2025

La candidatura que confirma el pase de un intendente opositor a las filas del cornejismo
san carlos, reina, estudiantes
Para el próximo año se busca que más departamentos mendocinos se sumen a la elección

Para el próximo año se busca que más departamentos mendocinos se sumen a la elección

Este año, el jurado estuvo integrado por los periodistas de Sitio Andino, Érika García, Miguel Bartoluce y Florencia Gaspari; las profesionales de Academia Amelie, Érica Gómez y Sofía Orellano; el estilista Arián Arreguez; la conductora Daniela Gutiérrez; y representantes de la Dirección General de Escuelas (DGE). Los criterios de evaluación fueron oratoria, elegancia, motivación y visión de futuro.

reina, san carlos
La flamante soberana recibió los atributos de manos de Martina de Castro, reina saliente

La flamante soberana recibió los atributos de manos de Martina de Castro, reina saliente

Desde la Municipalidad de San Carlos felicitaron a Emma por su logro y le desearon éxitos en el camino hacia la corona nacional. Además, destacaron que para el próximo año se busca que más departamentos mendocinos se sumen a la elección provincial.

Temas
Seguí leyendo

Comenzó el juicio al padre acusado de matar a su hijo en San Carlos

San Carlos: discutieron, le dieron un tiro en la cabeza y le prendieron fuego la moto

Rodrigo Orellano sobre la expedición en el Himalaya: "Me sorprendió ver la curvatura del planeta en el horizonte"

"Cumplimos un sueño": San Carlos abrió el Pueblo Mágico de los Niños

Violento accidente vial en la ruta que une San Carlos con San Rafael

Elecciones 2025 en San Carlos: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Nuevo espacio para la infancia en San Carlos: llega el "Pueblo Mágico de los Niños"

San Carlos avanza para posicionar su orégano con identidad propia

LO QUE SE LEE AHORA
Abraham Maggioni y su historia de vida contada a Noticiero Andino. video
Es ingeniero, vivió en la calle y hoy le abre puertas a"sus hermanos"

La historia de vida de Abraham: cuando la adversidad se transforma en esperanza

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió esta mañana en Maipú. 
el conductor se fugó

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

El Paso Los Libertadores permanece cerrado este lunes 18 de agosto
Alta Montaña

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto: cuándo podría reabrir

Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

La víctima del accidente fatal en Maipú tenía 51 años.
acceso este y juan isidro maza

Trágica muerte de una mujer en Maipú: qué pasó

Algo va a a pasar: el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza
Qué dicen los expertos

"Algo va a a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

Te Puede Interesar

Licitación de Bonos: se cerró un capítulo en la pulseada entre Gobierno y bancos.
Politica Monetaria

Licitación de Bonos: se cerró un capítulo en la pulseada entre Gobierno nacional y bancos

Por Marcelo López Álvarez
El Paso Internacional Los Libertadores será habilitado este martes
Atención

Habilitan el Paso Internacional Los Libertadores este martes: a partir de qué hora

Por Sitio Andino Sociedad
Comerciantes de Mendoza anticipan descuentos en la ropa de invierno para enfrentar la caída en las ventas.
Fin de temporada

Comerciantes de Mendoza anticipan descuentos en la ropa de invierno para enfrentar la caída en las ventas

Por Natalia Mantineo