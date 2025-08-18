San Carlos festejó el triunfo de Emma Bordin Giusti, coronada Reina de los Estudiantes 2025

Con orgullo, San Carlos celebra un logro especial: Emma Bordin Giusti, fue coronada como la Reina Provincial de los Estudiantes 2025. El evento, realizado en La Paz, la consagra como la representante de Mendoza en la próxima Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy.
La joven de San Carlos fue coronada este sábado en La Paz
Foto: Municipalidad de La Paz
El evento se llevó a cabo este sábado por la tarde en La Paz, en el Salón de Actos Municipal, con la participación de candidatas de Tupungato, Santa Rosa, Maipú, La Paz y San Carlos, todas jóvenes de entre 16 y 17 años. La flamante soberana recibió los atributos de manos de Martina de Castro, reina saliente que representó a los estudiantes mendocinos durante el período 2024.
El orgullo de San Carlos y el desafío hacia la corona nacional
Tras su coronación, Emma obtuvo el derecho de representar a toda la provincia en la próxima Fiesta Nacional de los Estudiantes, que se desarrollará en septiembre en Jujuy.
Para el próximo año se busca que más departamentos mendocinos se sumen a la elección
Foto: Municipalidad La Paz
Este año, el jurado estuvo integrado por los periodistas de Sitio Andino, Érika García, Miguel Bartoluce y Florencia Gaspari; las profesionales de Academia Amelie, Érica Gómez y Sofía Orellano; el estilista Arián Arreguez; la conductora Daniela Gutiérrez; y representantes de la Dirección General de Escuelas (DGE). Los criterios de evaluación fueron oratoria, elegancia, motivación y visión de futuro.
La flamante soberana recibió los atributos de manos de Martina de Castro, reina saliente
Foto: Municipalidad La Paz
Desde la Municipalidad de San Carlos felicitaron a Emma por su logro y le desearon éxitos en el camino hacia la corona nacional. Además, destacaron que para el próximo año se busca que más departamentos mendocinos se sumen a la elección provincial.