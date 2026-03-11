San Carlos realizó el taller "Mujeres y Liderazgo" para fortalecer la participación femenina

El Municipio San Carlos, a través del Área de Mujer, Género y Diversidad, llevó adelante el taller “Mujeres y Liderazgo”, un espacio de encuentro, reflexión y formación destinado a fortalecer el rol de las mujeres en la comunidad.
La propuesta impulsada por el municipio de San Carlos buscó fortalecer redes de acompañamiento y promover la participación activa en la comunidad.
El Municipio San Carlos, a través del Área de Mujer, Género y Diversidad, llevó adelante el taller “Mujeres y Liderazgo”, un espacio de encuentro, reflexión y formación destinado a fortalecer el rol de las mujeres en la comunidad.
La actividad se realizó este lunes en el Museo del Fuerte San Carlos y convocó a mujeres interesadas en compartir experiencias, reflexionar colectivamente y adquirir herramientas para potenciar su participación en distintos ámbitos.
Durante el encuentro se trabajó en la promoción de la participación activa de las mujeres en espacios educativos, sociales y barriales, fomentando el liderazgo desde la sororidad y el trabajo colectivo con perspectiva de género. Además, se abordó el reconocimiento de barreras y mandatos sociales que muchas veces limitan la voz y el protagonismo de las mujeres.
Desde el área se destacó la importancia de generar estos espacios de diálogo y formación, que permiten fortalecer redes, potenciar capacidades y seguir construyendo una comunidad más participativa e inclusiva.
La Municipalidad de San Carlos continúa impulsando acciones que promueven la igualdad, el respeto y la participación de todas las mujeres del departamento.