San Carlos realizó el taller "Mujeres y Liderazgo" para fortalecer la participación femenina

La propuesta impulsada por el municipio de San Carlos buscó fortalecer redes de acompañamiento y promover la participación activa en la comunidad.

Mujer y Liderazgo en San Carlos.

El Municipio San Carlos, a través del Área de Mujer, Género y Diversidad, llevó adelante el taller “Mujeres y Liderazgo”, un espacio de encuentro, reflexión y formación destinado a fortalecer el rol de las mujeres en la comunidad.

La actividad se realizó este lunes en el Museo del Fuerte San Carlos y convocó a mujeres interesadas en compartir experiencias, reflexionar colectivamente y adquirir herramientas para potenciar su participación en distintos ámbitos.

image

Participación activa de la mujer de San Carlos en todas las áreas

Durante el encuentro se trabajó en la promoción de la participación activa de las mujeres en espacios educativos, sociales y barriales, fomentando el liderazgo desde la sororidad y el trabajo colectivo con perspectiva de género. Además, se abordó el reconocimiento de barreras y mandatos sociales que muchas veces limitan la voz y el protagonismo de las mujeres.

Desde el área se destacó la importancia de generar estos espacios de diálogo y formación, que permiten fortalecer redes, potenciar capacidades y seguir construyendo una comunidad más participativa e inclusiva.

La Municipalidad de San Carlos continúa impulsando acciones que promueven la igualdad, el respeto y la participación de todas las mujeres del departamento.

