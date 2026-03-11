San Carlos realizó el taller "Mujeres y Liderazgo" para fortalecer la participación femenina

Mujer y Liderazgo en San Carlos.

La actividad se realizó este lunes en el Museo del Fuerte San Carlos y convocó a mujeres interesadas en compartir experiencias, reflexionar colectivamente y adquirir herramientas para potenciar su participación en distintos ámbitos.

image Participación activa de la mujer de San Carlos en todas las áreas Durante el encuentro se trabajó en la promoción de la participación activa de las mujeres en espacios educativos, sociales y barriales, fomentando el liderazgo desde la sororidad y el trabajo colectivo con perspectiva de género. Además, se abordó el reconocimiento de barreras y mandatos sociales que muchas veces limitan la voz y el protagonismo de las mujeres.

Desde el área se destacó la importancia de generar estos espacios de diálogo y formación, que permiten fortalecer redes, potenciar capacidades y seguir construyendo una comunidad más participativa e inclusiva.

La Municipalidad de San Carlos continúa impulsando acciones que promueven la igualdad, el respeto y la participación de todas las mujeres del departamento.