La Policía de Mendoza realizó un megaoperativo y desbarataron una banda dedicada al robo

La Policía de Mendoza realizó un megaoperativo en Mendoza que permitió desbaratar una banda dedicada al robo de autos. El procedimiento incluyó allanamientos simultáneos y reveló un entramado de desarme y venta ilegal de autopartes que operaba en distintos departamentos.

“Hoy dimos un golpe contundente contra una organización dedicada al robo de autos, su desarme y la venta ilegal de autopartes”, destacó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, al detallar que la investigación fue encabezada por el fiscal provincial Oscar Malla.

El operativo incluyó 25 allanamientos simultáneos en los departamentos de Guaymallén, Las Heras y Ciudad, con un saldo de 12 personas detenidas. Además, se incautaron más de 12 millones de pesos en efectivo, armas de fuego, cartuchos, vehículos con pedido de secuestro y una gran cantidad de autopartes: 37 llantas, 31 cubiertas, 15 tapa ruedas y varias patentes falsas.

El despliegue, que comenzó en horas de la mañana, contó con la participación de la Dirección General de Investigaciones, Infantería y cuerpos especiales de las fuerzas de seguridad, consolidando un operativo de gran envergadura para combatir al delito organizado en Mendoza.