Venta ilegal

La Policía de Mendoza realizó un megaoperativo y desbarataron una banda dedicada al robo

En el operativo la Policía de Mendoza secuestró armas, dinero en efectivo y vehículos robados. La ministra de Seguridad Mercedes Rus brindó detalles.

&nbsp;El procedimiento incluyó allanamientos simultáneos y reveló un entramado de desarme y venta ilegal&nbsp;

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

La Policía de Mendoza realizó un megaoperativo en Mendoza que permitió desbaratar una banda dedicada al robo de autos. El procedimiento incluyó allanamientos simultáneos y reveló un entramado de desarme y venta ilegal de autopartes que operaba en distintos departamentos.

“Hoy dimos un golpe contundente contra una organización dedicada al robo de autos, su desarme y la venta ilegal de autopartes”, destacó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, al detallar que la investigación fue encabezada por el fiscal provincial Oscar Malla.

policía de mendoza, operativo, robo
Gran despliegue de la Policía de Mendoza

El operativo incluyó 25 allanamientos simultáneos en los departamentos de Guaymallén, Las Heras y Ciudad, con un saldo de 12 personas detenidas. Además, se incautaron más de 12 millones de pesos en efectivo, armas de fuego, cartuchos, vehículos con pedido de secuestro y una gran cantidad de autopartes: 37 llantas, 31 cubiertas, 15 tapa ruedas y varias patentes falsas.

Según Rus, este procedimiento “se enmarca en el trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal en cada uno de los megaoperativos que venimos desarrollando”.

El despliegue, que comenzó en horas de la mañana, contó con la participación de la Dirección General de Investigaciones, Infantería y cuerpos especiales de las fuerzas de seguridad, consolidando un operativo de gran envergadura para combatir al delito organizado en Mendoza.

