Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

La policía de Mendoza realizó una serie de allanamientos en San Carlos , dejando como resultado a varios detenidos y las medidas sirvieron, además, para atrapar a cinco sospechosos que estarían vinculados al brutal ataque al joven boxeador Damián Gauna (26), entre ellos, el famoso "Kaka" Martínez, un conocido delincuente del Valle de Uco.

La víctima recibió un disparo en la cabeza tras una riña en Eugenio Bustos, San Carlos y por estas horas continúa internado en grave estado. Desde el hospital indicaron que Gauna “no ha tenido evolución positiva” y que su salud sigue siendo delicada.

En tanto que los cincos sospechosos atrapados quedaron a disposición del fiscal Jorge Quiroga, quien en las próximas horas definirá la situación procesal de cada uno de ellos. En tanto que la búsqueda continúa, pues quedarían más individuos por detener, dijeron fuentes judiciales.

La víctima de la agresión en San Carlos permanece internada en el hospital Central y su estado de salud es delicado.

Según contaron desde el Ministerio de Seguridad, este martes se realizó un operativo especial en San Carlos. La iniciativa incluyó 13 allanamientos en distintos puntos del departamento y sirvió, además, para realizar medidas vinculadas al caso en cuestión.

Es que, aprovechando el despliegue policial, el fiscal Quiroga ordenó una serie de allanamientos para dar con los sospechosos del caso Gauna.

Allanamiento en San Carlos

Entonces, tras los procedimientos, la policía aprehendió a cinco de los mencionados. Los detectives indicaron que, en primera instancia, detuvieron a cuatro individuos y luego se entregó el famoso "Kaka" Martínez, un conocido delincuente del Valle de Uco que en los últimos meses estuvo involucrado en varios delitos. Todos serían imputados en las próximas horas.

El hecho de violencia ocurrió en la madrugada de este lunes en calle La Virgen, en Eugenio Bustos, San Carlos y la víctima permanece internada en el hospital Central, a donde fue trasladada por la gravedad del cuadro.

Todo ocurrió tras una riña que comenzó entre Gauna y sus amigos, con un grupo de personas que llegó al lugar donde la víctima permanecía compartiendo con sus allegados algunas bebidas alcohólicas.

En medio de la riña, uno de los partícipes sacó un arma de fuego y le disparó a Gauna en la cabeza, dejándolo gravemente herido.

Peor aún, luego los agresores se ensañaron con las pertenencias de la víctima y le prendieron fuego una moto y dos bicicletas. Acto seguido, escaparon.

Gauna fue llevado de urgencia al hospital Scaravelli, donde fue asistido y estabilizado. Tras permanecer algunas horas en terapia intensiva, fue derivado luego al hospital Central, para una mejor atención.