sexta sección

Inseguridad en plena Ciudad de Mendoza: la pesadilla que vivió un grupo de turistas

Un grupo de turistas fue víctima de un robo en plena Ciudad de Mendoza y, encima, debieron pagar por los bienes sustraídos.

Turistas fueron víctimas de la inseguridad en la Ciudad de Mendoza.&nbsp;

 Por Pablo Segura

Un grupo de jóvenes que llegó a la Ciudad de Mendoza sólo por algunas horas vivió una verdadera pesadilla al ser víctimas de la inseguridad en la provincia y, además, al tener que hacerse cargo de los gastos que generaron el robo.

Es que las víctimas, oriundas de Buenos Aires, alquilaron un auto, pero terminaron siendo víctimas de los robaruedas, quienes sustrajeron al menos dos neumáticos del coche.

Entonces, al devolver el rodado, las víctimas tuvieron que pagar cerca de un millón de pesos para que pudieran salir de la provincia. A partir de ahora comenzará el proceso para determinar si alguna aseguradora se hace cargo de los costos.

Todo ocurrió el fin de semana pasado, en plena Ciudad de Mendoza. Los turistas llegaron a la provincia y al tener sólo un día de estadía, decidieron alquilar un auto para movilizarse rápidamente.

Lo hicieron en una reconocida empresa que se dedica a rentar vehículos. En horas de la noche de ese día, los jóvenes fueron a la Arístides Villanueva, por lo que estacionaron el auto en las inmediaciones.

robo aristides
El lugar elegido fue la calle Roque Saenz Peña y Olascoaga, en plena Sexta Sección de Ciudad. Cuando los turistas regresaron a las horas, los ladrones ya habían concretado el robo de dos neumáticos.

A partir de allí comenzó una verdadera pesadilla para los visitantes. Primero, por la inacción policial. Los turistas denunciaron que los efectivos los increparon por el lugar que habían elegido para estacionar el auto. “¿Cómo lo van a dejar acá?”, les preguntó el efectivo, en tono burlesco.

Peor aún, los jóvenes aseguraron que el uniformado les admitió que horas antes había pasado por el lugar y había visto el faltante de las ruedas.

Un viaje fugaz y una fortuna en gastos

Pero lo peor llegaría después. Desde la empresa que les alquiló el coche les exigieron hacer efectivo un pago cercano al millón de pesos en concepto de resarcimiento por las ruedas perdidas. "Fueron $920.000", contaron los damnificados a este diario.

Como ocurre ante un procedimiento de alquiler de coche, ya habían dejado una tarjeta de crédito a disposición para concretar el contrato, por lo que a través de ese documento se hizo el pago.

Con total sorpresa, y ya de regreso a Buenos Aires, los turistas hasta mostraron su sorpresa por la cantidad de robos que hay en la Ciudad de Mendoza. “Nos sorprendió que en la página para hacer la denuncia online hay un apartado solo para ‘robo de ruedas’”, contó una de las víctimas.

El caso no tiene detenidos y por estas horas los damnificados, desde su lugar de residencia, intentan que alguna aseguradora se haga cargo de los gastos ocasionados en una visita fugaz a la provincia.

