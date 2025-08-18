Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Primer Distrito Electoral

Con las listas confirmadas, ya están definidos los candidatos para las elecciones 2025.

En estos comicios se elegirán 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales, repartidos entre las cuatro secciones que agrupa los departamentos. Además, los mendocinos votarán por 5 diputados nacionales y la renovación de la mitad de los concejales en la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe. En el resto, votarán cargos municipales el 22 de febrero de 2026.

Tras el cierre de listas, se confirmaron los candidatos a legisladores de las distintas que fuerzas que competirán en octubre, tanto para cargos en el Congreso Nacional, como para la Legislatura de Mendoza. En este último caso, el reparto de bancas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, se realiza bajo el sistema de distritos electorales.

Cómo están distribuidos los distritos electorales Primera Sección Electoral: Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle.

Segunda Sección Electoral : San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz.

: San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz. Tercera Sección Electoral : Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato.

: Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato. Cuarta Sección Electoral: San Rafael, General Alvear y Malargüe.

En la provincia de Mendoza se realizarán las elecciones 2025 el próximo 26 de octubre. Qué se vota en Mendoza Además de cinco diputados nacionales, se elegirán representantes provinciales: 6 Senadores Provinciales Titulares y 8 Diputados Provinciales Titulares por la Primera Sección Electoral.

y por la 5 Senadores y 6 Diputados por la Segunda Sección Electoral.

4 Senadores y 5 Diputados por la Tercera Sección Electoral.

4 Senadores y 5 Diputados por la Cuarta Sección Electoral. Candidatos en la Primera Sección Electoral Senadores Provinciales Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Patricia Sánchez y Lucas Fosco .

y . Frente Fuerza Justicialista: Adriana Cano y Gustavo Valls .

y . Frente Verde: Ricardo García y Flavia Pasqualetti .

y . Frente Libertario Demócrata: Pedro García Espetxe .

. Protectora: Daniel Orozco y Cecilia Pérez .

y . Provincias Unidas: Federico Abalos y Claudia Iturbe .

y . Frente de Izquierda - Unidad: Marcia Marianetti y Sergio Morán .

y . Partido de los Jubilados: Bruno Oropel y Romina Venegas. Diputados Provinciales Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Julián SadofschI y María Inés Ramos .

y . Frente Fuerza Justicialista: Lucas Ilardo y Lidia Quintana .

y . Frente Verde: Emanuel Fugazzotto y Anabel Herensperger .

y . Frente Libertario Demócrata: Catalina Garay Lira .

. Protectora: José Luis Ramón y Lucía Ramos .

y . Provincias Unidas: Roberto Righi y Andrea Fernández .

y . Frente de Izquierda - Unidad: Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito .

y . Partido de los Jubilados: Carlos Zalazar y Elizabeth Rojas. Estas elecciones se realizarán en conjunto con las nacionales, ya que así las convocó el gobernador Alfredo Cornejo. Se votará con Boleta Única de Papel (BUP) y los votantes encontrarán doble urna, una para los candidatos nacionales y otra para los provinciales, con distintos diseños.