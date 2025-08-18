En detalle

Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Primer Distrito Electoral

Estos son los candidatos para las elecciones 2025 en la Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Las Heras y Lavalle.

Con las listas confirmadas, ya están definidos los candidatos para las elecciones 2025.

Cómo están distribuidos los distritos electorales

  • Primera Sección Electoral: Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle.
  • Segunda Sección Electoral: San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz.
  • Tercera Sección Electoral: Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato.
  • Cuarta Sección Electoral: San Rafael, General Alvear y Malargüe.
En la provincia de Mendoza se realizar&aacute;n las elecciones 2025 el pr&oacute;ximo 26 de octubre.

Qué se vota en Mendoza

Además de cinco diputados nacionales, se elegirán representantes provinciales:

  • 6 Senadores Provinciales Titulares y 8 Diputados Provinciales Titulares por la Primera Sección Electoral.
  • 5 Senadores y 6 Diputados por la Segunda Sección Electoral.
  • 4 Senadores y 5 Diputados por la Tercera Sección Electoral.
  • 4 Senadores y 5 Diputados por la Cuarta Sección Electoral.

Candidatos en la Primera Sección Electoral

Senadores Provinciales

  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Patricia Sánchez y Lucas Fosco.
  • Frente Fuerza Justicialista: Adriana Cano y Gustavo Valls.
  • Frente Verde: Ricardo García y Flavia Pasqualetti.
  • Frente Libertario Demócrata: Pedro García Espetxe.
  • Protectora: Daniel Orozco y Cecilia Pérez.
  • Provincias Unidas: Federico Abalos y Claudia Iturbe.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Marcia Marianetti y Sergio Morán.
  • Partido de los Jubilados: Bruno Oropel y Romina Venegas.

Diputados Provinciales

  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Julián SadofschI y María Inés Ramos.
  • Frente Fuerza Justicialista: Lucas Ilardo y Lidia Quintana.
  • Frente Verde: Emanuel Fugazzotto y Anabel Herensperger.
  • Frente Libertario Demócrata: Catalina Garay Lira.
  • Protectora: José Luis Ramón y Lucía Ramos.
  • Provincias Unidas: Roberto Righi y Andrea Fernández.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito.
  • Partido de los Jubilados: Carlos Zalazar y Elizabeth Rojas.

Estas elecciones se realizarán en conjunto con las nacionales, ya que así las convocó el gobernador Alfredo Cornejo. Se votará con Boleta Única de Papel (BUP) y los votantes encontrarán doble urna, una para los candidatos nacionales y otra para los provinciales, con distintos diseños.

