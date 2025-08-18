tiempo

Llega un ciclogénesis a la Argentina: cómo afectará este fenómeno meteorológico a Mendoza

El fenómeno climático afectará a varias provincias del país con tormentas fuertes. ¿Desde cuándo?

Alerta por ciclogénesis en Mendoza: qué es y cómo afectará el clima esta semana.

El SMN emitió varios que incluyen alertas meteorológicas de nivel amarillo en 10 provincias. Especialistas en meteorología anticipan una jornada con condiciones inestables y recomiendan tomar precauciones.

El martes 19 se espera la etapa más crítica, cuando el centro de baja presión alcance el sudeste bonaerense. En esa jornada, el centro y norte de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur del Litoral podrían registrar tormentas fuertes y precipitaciones moderadas a intensas.

Ciclogénesis en Argentina

Qué es una ciclogénesis

La ciclogénesis es un proceso meteorológico que se produce cuando una masa de aire frío interactúa con aire cálido y húmedo, lo que puede generar un centro de baja presión. Este fenómeno puede provocar lluvias intensas, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y ocasional caída de granizo, aunque su intensidad y alcance dependen de varios factores.

No siempre se traduce en tormenta o desastre, aunque cuando se intensifica con rapidez puede generar impacto significativo.

Los efectos de este fenómeno se manifiestan a través de cambios bruscos en la presión atmosférica y un aumento significativo en la intensidad del viento, lo que puede dar lugar a tormentas severas y ráfagas de viento muy potentes.

Características de una ciclogénesis

Algunas características de este fenómeno climático son:

  • Formación rápida de bajas presiones.
  • Vientos intensos que pueden superar los 100 km/h en algunas zonas.
  • Lluvias torrenciales y, en algunos casos, tormentas eléctricas.
  • Puede afectar áreas costeras y marítimas, con riesgo para la navegación y la infraestructura.
