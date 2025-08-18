Llega un ciclogénesis a la Argentina: cómo afectará este fenómeno meteorológico a Mendoza

Alerta por ciclogénesis en Mendoza: qué es y cómo afectará el clima esta semana.

En los próximos días, Argentina pasará por un fenómeno climático conocido como ciclogénesis , la cual afectará a varias provincias, incluida la provincia de Mendoza . Se espera la llegada de mal tiempo de gran magnitud en el centro de Argentina.

El SMN emitió varios que incluyen alertas meteorológicas de nivel amarillo en 10 provincias. Especialistas en meteorología anticipan una jornada con condiciones inestables y recomiendan tomar precauciones.

El martes 19 se espera la etapa más crítica, cuando el centro de baja presión alcance el sudeste bonaerense. En esa jornada, el centro y norte de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur del Litoral podrían registrar tormentas fuertes y precipitaciones moderadas a intensas.

La ciclogénesis es un proceso meteorológico que se produce cuando una masa de aire frío interactúa con aire cálido y húmedo , lo que puede generar un centro de baja presión. Este fenómeno puede provocar lluvias intensas, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y ocasional caída de granizo, aunque su intensidad y alcance dependen de varios factores.

No siempre se traduce en tormenta o desastre, aunque cuando se intensifica con rapidez puede generar impacto significativo.

Los efectos de este fenómeno se manifiestan a través de cambios bruscos en la presión atmosférica y un aumento significativo en la intensidad del viento, lo que puede dar lugar a tormentas severas y ráfagas de viento muy potentes.

Características de una ciclogénesis

Algunas características de este fenómeno climático son: