Día Mundial de la Salud Bucodental: por qué se celebra hoy, 20 de marzo

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental, una efeméride creada para concienciar sobre la importancia de mantener una buena higiene oral y prevenir enfermedades. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber.

cepillar los dientes (2) 20 de marzo: por qué se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental Por qué hoy, 20 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental Según el medio diainternacionalde, el Día Mundial de la Salud Bucodental, impulsado por la Federación Dental Mundial (FDI) en colaboración con la OMS y más de 100 países, busca concienciar a la población sobre la importancia de mantener una buena salud oral mediante campañas de educación, prevención y promoción de hábitos saludables.

Se celebra cada 20 de marzo, fecha elegida por su relación simbólica con el número de dientes, y fue establecido oficialmente en 2007 para conmemorar el nacimiento del fundador de la FDI, Dr. Charles Godon.

Además, esta efeméride tiene como objetivo informar sobre los factores de riesgo que pueden provocar problemas dentales y bucales, fomentando la prevención temprana y el cuidado diario para mantener dientes y encías sanos.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 20 de marzo, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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