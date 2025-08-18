Inseguridad en Mendoza: reventaron el frente de un negocio en pleno centro

Robo y daño en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.

La inseguridad sigue golpeando en la provincia de Mendoza y a los negocios del microcentro de la Ciudad de Mendoza. Esta vez le tocó a una Casa de Piedras Energéticas, donde los delincuentes causaron importantes destrozos en el blindex para poder robar algunos objetos del interior.

El robo fue perpetrado cerca de las 5 de este lunes en el negocio ubicado sobre calle Patricias Mendocinas , a escasos metros del cruce con Pedro Molina, en plena Ciudad de Mendoza.

A pesar de la ubicación, el atraco ocurrió con total impunidad y los ladrones escaparon sin ser detenidos . “Desde hace al menos seis años no recuerdo una situación así, que hayan atacado tanto a esta zona con robos todos los días”, sostuvo Sandra Miranda, dueña del negocio.

En diálogo con Aconcagua Radio, la mujer explicó que fue la Policía quien la alertó sobre el robo en su comercio , cerca de las 5.

Cuando llegó al local se encontró con un panorama desolador. Desconocidos habían destrozado el blindex para poder ingresar al negocio, de donde sustrajeron algunos objetos.

“No he podido hacer un relevamiento aún. Vendo piedras semipreciosas, joyería, cosas para hacer reiki y ese tipo de instrumentos. Han sacado cosas que no tienen mucho valor, algunas las dejaron tiradas en la vereda”, explicó Miranda.

La mujer fue dura con la inseguridad que sufren hoy los comerciantes de la Ciudad de Mendoza.

“Cuando tenés que pagar los impuestos es todo el doble. Doble de Afip, municipalidad, todo el doble pero la inseguridad es menos dos. Es la primera vez que me pasa a mi, pero en la cuadra es permanente, roban muchísimo en la cuadra. Antes no pasaba, desde hace seis años hacia atrás, no recuerdo que hayan atacado la zona como ahora”, sostuvo la comerciante.

En el lugar del robo trabajó personal de Policía Científica con el objetivo de intentar hallar rastros de los delincuentes que actuaron en el hecho, quienes lograron escapar tranquilamente, sin ser detenidos.