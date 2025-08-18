Gabriel Rolón se despide de Palabra Plena y llega a Mendoza con dos funciones

El licenciado y escritor Gabriel Rolón comienza la despedida de Palabra Plena, su obra más convocante, que luego de dos temporadas recorriendo escenarios de todo el país superó las 400 funciones con localidades agotadas y reunió a más de 250 mil espectadores .

La gira final incluirá dos presentaciones en Mendoza : el sábado 23 de agosto en el Teatro Ducal de Rivadavia y el domingo 24 de agosto en el Arena Maipú Teatro. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Tuentrada.com (Teatro Ducal) y Ticketek.com.ar ( Arena Maipú).

Con dirección de Carlos Nieto y música original de Gabriel Mores, Palabra Plen a propone una experiencia que trasciende lo teatral . Rolón, reconocido psicoanalista y escritor, invita al público a reflexionar sobre la fuerza transformadora de la palabra y su impacto en la vida cotidiana.

“Somos humanos en tanto habitamos un mundo de palabras. No siempre que hablamos decimos algo de nosotros. La única palabra importante es la que nos modifica una vez pronunciada. Esa es una palabra que nos compromete y nos define. Esa es una palabra plena”, expresa el autor en la obra.

"El mundo nos incita a hablar por hablar. Sin decir nada. "Palabra plena", en cambio, nos desafía a pensar, a transitar el laberinto de nuestro propio enigma intentando evitar las trampas de la comodidad".

El espectáculo plantea un recorrido entre las emociones y contradicciones de la existencia: el amor y la pérdida, la felicidad y la angustia, la esperanza y el deseo. Todo, atravesado por el poder y la fragilidad de la palabra, que puede ser herramienta y conflicto, comunicación y malentendido, verdad y mentira.

Con esta gira despedida, el público mendocino tendrá la última oportunidad de presenciar uno de los grandes fenómenos teatrales de los últimos años.