Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity 2025

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una emocionante y sorpresiva última gala, Ian Lucas se coronó campeón del certamen.

Última gala de MasterChef Celebrity: así se coronó Ian Lucas campeón MasterChef Celebrity volvió a encender la pantalla con una intensa y emocionante última gala, llena de tensión y desafíos en la cocina. En esta ocasión, los finalistas Sofía Gonet e Ian Lucas debieron demostrar todo su talento bajo la atenta mirada del exigente jurado, compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Los participantes se enfrentaron a un reto complejo pero cargado de emociones: preparar tres platos inspirados en los sabores y recuerdos de su infancia, poniendo a prueba no solo sus habilidades culinarias, sino también su creatividad y capacidad de transmitir emociones a través de la comida.

Embed - Ian Lucas se consagró ganador de Masterchef Celebrity Argentina 2025/26 Tras degustar cada preparación, el jurado elogió el esfuerzo, la evolución y la trayectoria de ambos concursantes a lo largo del certamen. Finalmente, Ian Lucas logró destacarse y se coronó como el gran campeón de esta temporada de MasterChef Celebrity, llevándose el merecido reconocimiento y el premio del reality.

MasterChef Celebrity Ian Lucas es el nuevo campeón de MasterChef Celebrity Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.