Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity 2025

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una emocionante y sorpresiva última gala, Ian Lucas se coronó campeón del certamen.
Última gala de MasterChef Celebrity: así se coronó Ian Lucas campeón
MasterChef Celebrity volvió a encender la pantalla con una intensa y emocionante última gala, llena de tensión y desafíos en la cocina. En esta ocasión, los finalistas Sofía Gonet e Ian Lucas debieron demostrar todo su talento bajo la atenta mirada del exigente jurado, compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.
Los participantes se enfrentaron a un reto complejo pero cargado de emociones: preparar tres platos inspirados en los sabores y recuerdos de su infancia, poniendo a prueba no solo sus habilidades culinarias, sino también su creatividad y capacidad de transmitir emociones a través de la comida.
Embed - Ian Lucas se consagró ganador de Masterchef Celebrity Argentina 2025/26
Tras degustar cada preparación, el jurado elogió el esfuerzo, la evolución y la trayectoria de ambos concursantes a lo largo del certamen. Finalmente, Ian Lucas logró destacarse y se coronó como el gran campeón de esta temporada de MasterChef Celebrity, llevándose el merecido reconocimiento y el premio del reality.