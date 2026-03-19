Homenaje acústico de 360º a Tina Turner en Mendoza

La Sala 1 de la Nave Cultural se prepara para recibir un homenaje de lujo dedicado a la legendaria Tina Turner este sábado 21 de marzo. A partir de las 21 horas, la agrupación mendocina The Best presentará un espectáculo acústico en formato 360 grados que promete revalorizar el legado de la indiscutida Reina del Rock mundial.

The Best protagonizará un tributo integral, único en su tipo en Argentina, recreando la elegancia y la potencia escénica que marcaron una época inigualable. Esta propuesta forma parte del Ciclo 360° Acústico, brindando una experiencia vibrante y envolvente para todos los asistentes que se acerquen al complejo cultural capitalino.

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La agrupación nació en 2024 con el firme objetivo de honrar la trayectoria de la artista mediante un espectáculo de excelencia musical. Desde su debut, cada presentación ha sido a sala llena, consolidándose rápidamente como uno de los homenajes más convocantes y aplaudidos de la provincia.

El repertorio del show repasará los hits que convirtieron a Tina en una leyenda eterna de los escenarios internacionales. Canciones icónicas como What’s love got to do with it, Simply the best y Proud Mary sonarán en versiones acústicas cargadas de la emoción y la intensidad original de la diva.

The Best llega a Mendoza con una propuesta 360° para celebrar la música de Tina Turner

The Best2 Toda la potencia de Tina Turner en vivo

La formación está integrada por músicos mendocinos de gran trayectoria bajo la producción general de El Buey Producciones. En el escenario estarán Claudio Benedetti, Federico Servant, Juan Pablo Bruno, Claudio Sosa, Adrián Muñoz y la potente interpretación vocal de Bibiana Fernández para revivir el mito.

La cita para esta noche poderosa e inolvidable es este sábado a las 21 en la Sala 1 de la Nave Cultural. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Entradaweb para quienes quieran asegurar su lugar en este evento que promete sacudir la agenda del fin de semana.