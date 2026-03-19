19 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
MasterChef Celebrity

Quiénes ganaron MasterChef Celebrity: todos los campeones del reality

¿Te acordás de todos? MasterChef Celebrity Argentina tuvo grandes campeones. Entrá y repasá uno por uno quiénes lograron levantar el premio final.

Quiénes ganaron MasterChef Celebrity: todos los campeones del reality

Quiénes ganaron MasterChef Celebrity: todos los campeones del reality

 Por Juan Pablo Strappazzon

MasterChef Celebrity Argentina es uno de los realities más sorprendentes de la televisión del país. A lo largo de sus distintas ediciones, el programa consagró a varios ganadores. En esta nota, repasamos todos los campeones que lograron levantar el gran premio final.

Claudia Villafañe, ganadora de la primera edición de MasterChef Celebrity

La primera temporada del reality marcó el inicio de un fenómeno televisivo y tuvo como gran protagonista a Claudia Villafañe. A lo largo de la competencia mostró constancia, seguridad y una evolución que la llevó a destacarse entre sus compañeros.

Lee además
Wanda Nara no pudo contener el llanto tras la salida de Maxi López de MasterChef Celebrity 2025 video

La reacción de Wanda Nara que dejó a todos en shock tras la salida de Maxi López
¡Se definieron los finalistas de MasterChef Celebrity! Conocé quiénes competirán por el título video

¡Se definieron los finalistas de MasterChef Celebrity! Conocé quiénes competirán por el título

En la gran final, logró imponerse frente a Analía Franchín, quien quedó en el segundo puesto. Su desempeño sólido la convirtió en una de las campeonas más recordadas del programa.

Claudia Villafañe
Claudia Villafañe, campeona de la primera edición de MasterChef Celebrity

Claudia Villafañe, campeona de la primera edición de MasterChef Celebrity

Segunda edición de MasterChef Celebrity: la consagración de Gastón Dalmau

La segunda temporada elevó el nivel de exigencia y tuvo una definición muy ajustada. En ese contexto, Gastón Dalmau logró destacarse y quedarse con el título tras una final muy reñida.

Su rival fue Georgina Barbarossa, quien también tuvo un gran recorrido en el certamen. Además del trofeo, Dalmau obtuvo un premio económico de $1.200.000 y una beca para perfeccionarse en cocina.

Gastón Dalmau
Gastón Dalmau, campeón de la segunda edición de MasterChef Celebrity

Gastón Dalmau, campeón de la segunda edición de MasterChef Celebrity

La sorpresa de la tercera temporada: Micaela Viciconte ganó MasterChef Celebrity

En la tercera entrega del reality, Micaela Viciconte fue una de las grandes revelaciones. Si bien no era la principal favorita al inicio, su crecimiento a lo largo del programa fue notable.

En la final, logró superar a Tomás Fonzi y quedarse con el primer lugar. Su evolución y determinación fueron claves para alcanzar la consagración.

Micaela Viciconte
Micaela Viciconte, campeona de la tercera edición de MasterChef Celebrity

Micaela Viciconte, campeona de la tercera edición de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity Argentina: Sofía Pachano se coronó en La Revancha 2022

La edición especial llamada La Revancha reunió a participantes destacados de temporadas anteriores, lo que elevó aún más la competencia. En ese escenario, Sofía Pachano logró imponerse con autoridad.

Tras una final exigente, se quedó con el título y cerró su paso por el reality con una consagración muy celebrada, demostrando todo lo aprendido en su recorrido previo.

Sofía Pachano
Sofía Pachano, campeona de la edición Revancha de MasterChef Celebrity

Sofía Pachano, campeona de la edición Revancha de MasterChef Celebrity

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Recta final en MasterChef Celebrity: quiénes son los 4 semifinalistas de la competencia

La emotiva despedida de Emilia Attias de MasterChef y quiénes son los semifinalistas

Adiós inesperado en MasterChef Celebrity: la querida participante que dejó la competencia

Quiénes son los seis finalistas de MasterChef Celebrity que sueñan con el título

Sorpresiva doble eliminación en MasterChef Celebrity: eran candidatos y quedaron fuera

Quedan ocho participantes en MasterChef Celebrity y ya se sabe cuándo se irán dos

Entre lágrimas y sorpresas, MasterChef Celebrity eliminó a dos participantes

¿Quiénes son Ca7riel y Paco Amoroso?

LO QUE SE LEE AHORA
Gran Hermano y una sanción histórica: anulan los votos y dejan a todos nominados video

Escándalo en Gran Hermano: una jugada desató una sanción histórica nunca antes vista

Las Más Leídas

Foto ilustrativa. Iniciaron los trabajos para la refuncionalización de la Ruta Nacional 143.

Arrancaron los trabajos en la olvidada Ruta 143, que une el Sur con el Valle de Uco

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 18 de marzo: números ganadores del sorteo 3357

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 18 de marzo: números ganadores del sorteo 3357

Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026

Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026

Joaquín durante el tratamiento de quimioterapia que costeó totalmente OSEP. video

Ganó una camioneta y la devolvió: el gesto que ahora reconoce la Legislatura de Mendoza

Alarma en Mendoza: evalúan cerrar el Fondo que financia a miles de productores

Alarma en Mendoza: evalúan cerrar el Fondo que financia a miles de productores