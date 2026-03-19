Quiénes ganaron MasterChef Celebrity: todos los campeones del reality

MasterChef Celebrity Argentina es uno de los realities más sorprendentes de la televisión del país. A lo largo de sus distintas ediciones, el programa consagró a varios ganadores . En esta nota, repasamos todos los campeones que lograron levantar el gran premio final.

La primera temporada del reality marcó el inicio de un fenómeno televisivo y tuvo como gran protagonista a Claudia Villafañe . A lo largo de la competencia mostró constancia, seguridad y una evolución que la llevó a destacarse entre sus compañeros.

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En la gran final, logró imponerse frente a Analía Franchín , quien quedó en el segundo puesto. Su desempeño sólido la convirtió en una de las campeonas más recordadas del programa.

La segunda temporada elevó el nivel de exigencia y tuvo una definición muy ajustada. En ese contexto, Gastón Dalmau logró destacarse y quedarse con el título tras una final muy reñida .

Su rival fue Georgina Barbarossa, quien también tuvo un gran recorrido en el certamen. Además del trofeo, Dalmau obtuvo un premio económico de $1.200.000 y una beca para perfeccionarse en cocina.

Gastón Dalmau Gastón Dalmau, campeón de la segunda edición de MasterChef Celebrity

La sorpresa de la tercera temporada: Micaela Viciconte ganó MasterChef Celebrity

En la tercera entrega del reality, Micaela Viciconte fue una de las grandes revelaciones. Si bien no era la principal favorita al inicio, su crecimiento a lo largo del programa fue notable.

En la final, logró superar a Tomás Fonzi y quedarse con el primer lugar. Su evolución y determinación fueron claves para alcanzar la consagración.

Micaela Viciconte Micaela Viciconte, campeona de la tercera edición de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity Argentina: Sofía Pachano se coronó en La Revancha 2022

La edición especial llamada La Revancha reunió a participantes destacados de temporadas anteriores, lo que elevó aún más la competencia. En ese escenario, Sofía Pachano logró imponerse con autoridad.

Tras una final exigente, se quedó con el título y cerró su paso por el reality con una consagración muy celebrada, demostrando todo lo aprendido en su recorrido previo.

Sofía Pachano Sofía Pachano, campeona de la edición Revancha de MasterChef Celebrity

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