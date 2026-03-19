Quiénes son Ca7riel y Paco Amoroso, el dúo que apareció en Gran Hermano 2026

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el ingreso de Ca7riel y Paco Amoroso tomó por sorpresa a todos. Conocé quiénes son.
Ca7riel y Paco Amoroso ingresaron a Gran Hermano y sorprendieron a todos
La casa de Gran Hermano vivió un momento inesperado con la llegada de Ca7riel y Paco Amoroso, quienes ingresaron al reality para presentar su nuevo trabajo discográfico, Free Spirits, disponible desde este jueves.
Vestidos con outfits en tonos blancos y detalles en gris, los artistas recorrieron distintos sectores antes de interactuar con los participantes. Durante ese paso, no faltaron los comentarios irónicos sobre el estado del lugar y el impacto del encierro.
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#GranHermano | Ca7riel y Paco Amoroso ingresaron a la casa más famosa del país. El dúo revolucionó el reality con una visita inesperada donde recorrieron las instalaciones y compartieron un momento único con los participantes. El punto más alto de la jornada ocurrió en el confesionario, cuando los músicos decidieron “nominar” de forma simbólica a Tini Stoessel y Emilia Mernes, sumándose con ironía a las versiones que circulan en redes sociales sobre un supuesto distanciamiento entre las artistas. “Basta de la guerra. Sí a la paz. Con la música no”, expresó ironicamente Ca7riel durante su intervención. #Ca7riel #pacoamoroso #tini #emilia"
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Más tarde, incluso pasaron por el confesionario, donde se metieron en la polémica del momento. Con humor y picante, uno de ellos lanzó: “Quiero nominar a Tini y a Emilia, son unas pesadas, me tienen cansado”, y remató: “Basta de la guerra, sí a la paz. Con la música no. Basta chicas, me tienen cansado”.
Pero, ¿quiénes son Ca7riel y Paco Amoroso?
Ca7riel y Paco Amoroso son un dúo argentino integrado por Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero, amigos desde la infancia que construyeron su vínculo a través de la música. Tras un paso inicial por el rock y la formación instrumental, en 2018 apostaron por un proyecto conjunto más cercano a la escena urbana.
Su propuesta se destaca por una mezcla audaz de géneros como hip hop, funk, pop y electrónica, acompañada de una estética provocadora y un estilo irreverente. Con shows enérgicos y canciones que rápidamente se volvieron virales, lograron posicionarse como una de las propuestas más originales de la música argentina.
El salto internacional llegó con fuerza cuando hicieron historia al ganar el premio a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por su proyecto PAPOTA en la 68.ª edición de los Premios Grammy 2026 en Los Ángeles. Este reconocimiento marcó un antes y un después en su carrera, consolidándolos como referentes de la escena latina a nivel global.