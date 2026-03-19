Quiénes son Ca7riel y Paco Amoroso, el dúo que apareció en Gran Hermano 2026

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el ingreso de Ca7riel y Paco Amoroso tomó por sorpresa a todos. Conocé quiénes son .

La casa de Gran Hermano vivió un momento inesperado con la llegada de Ca7riel y Paco Amoroso , quienes ingresaron al reality para presentar su nuevo trabajo discográfico, Free Spirits, disponible desde este jueves.

Vestidos con outfits en tonos blancos y detalles en gris, los artistas recorrieron distintos sectores antes de interactuar con los participantes. Durante ese paso, no faltaron los comentarios irónicos sobre el estado del lugar y el impacto del encierro.

Más tarde, incluso pasaron por el confesionario, donde se metieron en la polémica del momento. Con humor y picante, uno de ellos lanzó: “ Quiero nominar a Tini y a Emilia, son unas pesadas, me tienen cansado ”, y remató: “ Basta de la guerra, sí a la paz. Con la música no. Basta chicas, me tienen cansado ”.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#GranHermano | Ca7riel y Paco Amoroso ingresaron a la casa más famosa del país. El dúo revolucionó el reality con una visita inesperada donde recorrieron las instalaciones y compartieron un momento único con los participantes. El punto más alto de la jornada ocurrió en el confesionario, cuando los músicos decidieron “nominar” de forma simbólica a Tini Stoessel y Emilia Mernes, sumándose con ironía a las versiones que circulan en redes sociales sobre un supuesto distanciamiento entre las artistas. “Basta de la guerra. Sí a la paz. Con la música no”, expresó ironicamente Ca7riel durante su intervención. #Ca7riel #pacoamoroso #tini #emilia"

Pero, ¿quiénes son Ca7riel y Paco Amoroso?

Ca7riel y Paco Amoroso son un dúo argentino integrado por Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero, amigos desde la infancia que construyeron su vínculo a través de la música. Tras un paso inicial por el rock y la formación instrumental, en 2018 apostaron por un proyecto conjunto más cercano a la escena urbana.

Su propuesta se destaca por una mezcla audaz de géneros como hip hop, funk, pop y electrónica, acompañada de una estética provocadora y un estilo irreverente. Con shows enérgicos y canciones que rápidamente se volvieron virales, lograron posicionarse como una de las propuestas más originales de la música argentina.

Ca7riel y Paco Amoroso (2) Ca7riel y Paco Amoroso, el dúo argentino que hace historia

El salto internacional llegó con fuerza cuando hicieron historia al ganar el premio a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por su proyecto PAPOTA en la 68.ª edición de los Premios Grammy 2026 en Los Ángeles. Este reconocimiento marcó un antes y un después en su carrera, consolidándolos como referentes de la escena latina a nivel global.

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