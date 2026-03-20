20 de marzo de 2026
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Murió el actor Chuck Norris: el adiós a una leyenda de Hollywood

A los 86 años murió el actor Chuck Norris. Conocé los detalles de su fallecimiento y el legado que dejó como ícono del cine y las artes marciales.

Murió el actor Chuck Norris: el adiós a una leyenda del cine y la televisión
Murió el actor Chuck Norris: el adiós a una leyenda del cine y la televisión
Por Juan Pablo Strappazzon

Este viernes por la mañana, los fanáticos del cine y la televisión recibieron una noticia impactante: a los 86 años, falleció el actor estadounidense Chuck Norris. En esta nota, te contamos los detalles de su muerte y repasamos su legado artístico eterno.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#QEPD | Murió Chuck Norris. El icónico actor estadounidense falleció a los 86 años en Hawái, según confirmó su familia a través de un emotivo comunicado. Norris, quien se encontraba hospitalizado, partió rodeado de sus seres queridos tras una vida dedicada al cine de acción y a la disciplina, dejando una huella imborrable como símbolo de fuerza y resiliencia para millones de personas en todo el mundo. "Para el mundo fue un artista marcial y un actor; para nosotros fue un esposo, padre y abuelo amoroso", expresaron sus allegados en la despedida al protagonista de clásicos como Walker, Texas Ranger. La noticia genera una profunda conmoción en la industria del espectáculo y en las redes sociales, donde su figura se había convertido en un mito de la cultura popular. #ChuckNorris #Actor #Cine"
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Dolor en el cine y la televisión: murió el actor Chuck Norris

El actor estadounidense Chuck Norris murió a los 86 años, luego de permanecer internado en Hawái durante varios días por problemas de salud. La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial, aunque no se dieron a conocer las causas.

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“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana (por el jueves). Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”, se indicó.

Chuck Norris
El comunicado publicado en redes sociales del actor

El comunicado publicado en redes sociales del actor

Asimismo, se añadió: “Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.

El legado artístico de Chuck Norris se consolidó en Hollywood como una de las grandes figuras del cine de acción, donde destacó por su estilo de combate realista y su fuerte presencia en pantalla. Protagonizó exitosas películas y la recordada serie Walker, Texas Ranger, que lo acercaron a audiencias de todo el mundo.

Además, fue clave en la popularización de las artes marciales en el cine occidental. Su disciplina, carisma y valores lo convirtieron en un ícono cultural que trascendió la industria, dejando una huella duradera en la historia del entretenimiento.

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