19 de marzo de 2026
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Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani quedaron fuera de Pop Radio: ¿qué pasó?

Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci fueron desvinculadas de Pop Radio. Conocé los detalles de la salida de las conductoras y sus reacciones tras la noticia.

Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani quedaron fuera de Pop Radio: ¿qué pasó?

Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani quedaron fuera de Pop Radio: ¿qué pasó?

 Por Analía Martín

La noticia de que Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani quedaron fuera de la programación de Pop Radio sorprendió al mundo del espectáculo este jueves. La decisión de la emisora, comunicada minutos antes de hacerse pública, generó un fuerte malestar en la conductora de La Negra Pop, quien llevaba diecisiete años al aire y ya tenía su agenda laboral organizada.

El encargado de confirmar la primicia fue Ángel De Brito, quien atribuyó la salida a un cambio estructural de la radio de cara al resto de la temporada. La medida también afectó directamente a la actriz y conductora de streaming Lizy Tagliani, quien se enteró de la finalización de su ciclo el mismo día de la notificación oficial.

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Repercusiones por la salida de Elizabeth Vernaci

Vernaci no ocultó su bronca al aire y lanzó mensajes directos contra las autoridades de la emisora, calificando el anuncio como un "balde de agua fría" por la época del año en que se produjo. Durante su programa, utilizó la ironía y criticó el nivel de improvisación de la empresa ante una decisión tan abrupta.

La conductora remarcó que ya tenía su año de trabajo planificado y advirtió que en algún momento se verán "cara a cara" con quienes tomaron la determinación. Mientras tanto, desde el programa Intrusos revelaron que el resto de su equipo de trabajo sería reubicado dentro de la misma radio.

La reacción con humor de Lizy Tagliani

Por su parte, Lizy Tagliani utilizó sus redes sociales para confirmar que su programa terminará definitivamente el próximo 27 de marzo. A diferencia de su colega, la humorista optó por un mensaje de agradecimiento y destacó lo aprendido durante los dos años y meses que formó parte de la señal.

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Tagliani aseguró que se encuentra tranquila y que ahora podrá dedicarle más tiempo a sus funciones en la obra de teatro Annie, además de sus compromisos en la televisión y el streaming. Incluso bromeó en el programa Olga sobre su situación actual, musicalizando su supuesta tristeza con hits románticos de forma burlona.

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