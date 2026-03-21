21 de marzo de 2026
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Dolor en el rock: murió Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos

El rock nacional despide a Daniel Buira, primer baterista de Los Piojos. Descubrí qué se sabe hasta el momento sobre las causas de su fallecimiento.

Dolor en el rock: murió Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos

Dolor en el rock: murió Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos

Por Sitio Andino MuchoShow

En las últimas horas, los fanáticos del rock nacional recibieron una triste noticia: murió Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos. En esta nota, te contamos en detalle qué se sabe hasta el momento sobre las causas de su fallecimiento.

Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos
Falleció Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos

Falleció Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos

Qué se sabe sobre la muerte de Daniel Buira, primer baterista de Los Piojos

De acuerdo a la información difundida por algunos medios, Daniel Buira, de 54 años, se encontraba en una de las sedes de la Escuela de Percusión La Chilinga, desde donde se dio aviso al SAME ante una emergencia.

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Según trascendió, un testigo llamó al servicio de emergencias luego de hallar en el patio del lugar a un hombre con graves problemas respiratorios. A pesar de la rápida asistencia, el músico se descompensó y quedó inconsciente.

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El personal médico intentó reanimarlo mediante maniobras correspondientes, pero no logró revertir la situación. Más tarde, sus familiares señalaron que el artista padecía asma, una afección que podría haber estado relacionada con el episodio.

La partida de Daniel Buira deja un profundo vacío en el rock nacional. Será recordado por la huella imborrable que dejó en Los Piojos y por su emotivo regreso a la banda en 2024, coronado con los multitudinarios shows en el estadio de River Plate durante 2025.

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