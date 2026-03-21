Dolor en el rock: murió Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Dolor | En las últimas horas, los fanáticos del rock nacional recibieron una triste noticia: murió Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos. De acuerdo a la información difundida, Daniel Buira, de 54 años, se encontraba en una de las sedes de la Escuela de Percusión La Chilinga, desde donde se dio aviso al SAME ante una emergencia. Según trascendió, un testigo llamó al servicio de emergencias luego de hallar en el patio del lugar a un hombre con graves problemas respiratorios. A pesar de la rápida asistencia, el músico se descompensó y quedó inconsciente. El personal médico intentó reanimarlo mediante maniobras correspondientes, pero no logró revertir la situación. Más tarde, sus familiares señalaron que el artista padecía asma, una afección que podría haber estado relacionada con el episodio. Más noticias en sitioandino.com #DanielBuira #LosPiojos #fallecimiento"

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