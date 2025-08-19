Los primeros datos de la investigación en El Nihuil tras el hallazgo de restos óseos

Algunos de los restos encontrados en la escena, en El Nihuil, San Rafael,

La Justicia de San Rafael avanza en la investigación tras el hallazgo de restos óseos en El Nihuil , en una zona rural. El caso, que se tramita bajo la carátula de “averiguación muerte”, busca establecer si los huesos hallados podrían estar vinculados con algún paradero denunciado en el departamento.

El fiscal Javier Giaroli detalló que el hallazgo se produjo cuando “ayer una persona que se encontraba con su pareja caminando por la zona encontró restos que le resultaron sospechosos, por lo que dio aviso al 911”.

Ante la alerta, se desplazó al lugar personal policial uniformado, agentes de Policía Científica y el ayudante fiscal de turno, quienes preservaron la escena y dispusieron una consigna permanente.

El funcionario confirmó que se convocó a un equipo de antropólogos forenses a cargo de la licenciada Manssegoza, que ya se encuentra trabajando en el área.

Además, en inmediaciones de los huesos se halló un teléfono celular negro con pantalla táctil, que no poseía tarjeta SIM ni memoria. Por el momento, se desconoce si guarda relación con los restos descubiertos.

Una vez finalizadas las pericias antropológicas y científicas, la investigación continuará con rastrillajes aéreos mediante drones y recorridas a pie para detectar posibles indicios adicionales que permitan avanzar en la reconstrucción de lo sucedido.

El hallazgo de restos óseos en El Nihuil abrió la expectativa de una posible vinculación con distintos paraderos que aún permanecen sin resolución en San Rafael, entre ellos el de Silvia Chavez, una mujer de 72 años que fue vista por última vez en julio del 2022.

No obstante, desde la fiscalía remarcaron que aún es prematuro establecer conexiones directas y que los resultados de los análisis serán claves para avanzar en esa dirección.