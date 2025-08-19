San rafael

Los primeros datos de la investigación en El Nihuil tras el hallazgo de restos óseos

La justicia de San Rafael investiga el hallazgo de restos óseos en El Nihuil para intentar identificar a la víctima.

Algunos de los restos encontrados en la escena, en El Nihuil, San Rafael,&nbsp;

Algunos de los restos encontrados en la escena, en El Nihuil, San Rafael, 

 Por Cristian Pérez Barceló

La Justicia de San Rafael avanza en la investigación tras el hallazgo de restos óseos en El Nihuil, en una zona rural. El caso, que se tramita bajo la carátula de “averiguación muerte”, busca establecer si los huesos hallados podrían estar vinculados con algún paradero denunciado en el departamento.

El fiscal Javier Giaroli detalló que el hallazgo se produjo cuando “ayer una persona que se encontraba con su pareja caminando por la zona encontró restos que le resultaron sospechosos, por lo que dio aviso al 911”.

Lee además
Importante hallazgo en El Nihuil, San Rafael. (Foto ilustrativa).
investigación

Se encuentran restos óseos en El Nihuil
El auto con el que el anciano chocó y mató a un hombre en Maipú. 
la justicia analiza su situación

Se entregó el conductor que atropelló y mató a un hombre en Maipú

Ante la alerta, se desplazó al lugar personal policial uniformado, agentes de Policía Científica y el ayudante fiscal de turno, quienes preservaron la escena y dispusieron una consigna permanente.

El hallazgo en El Nihuil y la posible conexión con casos de paradero en San Rafael

El funcionario confirmó que se convocó a un equipo de antropólogos forenses a cargo de la licenciada Manssegoza, que ya se encuentra trabajando en el área.

El Nihuil
El lugar de El Nihuil donde hallaron los restos óseos.

El lugar de El Nihuil donde hallaron los restos óseos.

Además, en inmediaciones de los huesos se halló un teléfono celular negro con pantalla táctil, que no poseía tarjeta SIM ni memoria. Por el momento, se desconoce si guarda relación con los restos descubiertos.

Una vez finalizadas las pericias antropológicas y científicas, la investigación continuará con rastrillajes aéreos mediante drones y recorridas a pie para detectar posibles indicios adicionales que permitan avanzar en la reconstrucción de lo sucedido.

El hallazgo de restos óseos en El Nihuil abrió la expectativa de una posible vinculación con distintos paraderos que aún permanecen sin resolución en San Rafael, entre ellos el de Silvia Chavez, una mujer de 72 años que fue vista por última vez en julio del 2022.

No obstante, desde la fiscalía remarcaron que aún es prematuro establecer conexiones directas y que los resultados de los análisis serán claves para avanzar en esa dirección.

Temas
Seguí leyendo

Milagroso choque y vuelco en una ruta de Lavalle

Denuncian a la exreina Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias

Confesó en un juicio que mató a un hombre manejando ebrio y pasará 8 años en la cárcel

Juicio por el homicidio de Facundo Almendra: versiones enfrentadas de la fiscalía y la defensa

Comenzó el juicio al padre acusado de matar a su hijo en San Carlos

San Carlos: discutieron, le dieron un tiro en la cabeza y le prendieron fuego la moto

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

Inseguridad en Mendoza: reventaron el frente de un negocio en pleno centro

LO QUE SE LEE AHORA
Denuncian a Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias tras la muerte de un vecino
Complicada

Denuncian a la exreina Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias

Las Más Leídas

Algo va a a pasar: el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza
Qué dicen los expertos

"Algo va a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

Alerta por ciclogénesis en Mendoza: qué es y cómo afectará el clima esta semana.
tiempo

Llega un ciclogénesis a la Argentina: cómo afectará este fenómeno meteorológico a Mendoza

Ayer competidores, hoy aliados: Alfredo Cornejo y Alejandro Morillas.
Elecciones 2025

La candidatura que confirma el pase de un intendente opositor a las filas del cornejismo

Te Puede Interesar

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

Por Soledad Maturano
Algunos de los restos encontrados en la escena, en El Nihuil, San Rafael, 
San rafael

Los primeros datos de la investigación en El Nihuil tras el hallazgo de restos óseos

Por Cristian Pérez Barceló
La DGE dispuso un nuevo examen para el ingreso al nivel Superior.
Educación

La Dirección General de Escuelas dispuso un nuevo examen para el ingreso al Nvel Superior

Por Natalia Mantineo