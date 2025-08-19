investigación

Se encuentran restos óseos en El Nihuil

La justicia de San Rafael investiga el hallazgo de restos óseos en El Nihuil y analiza distintos paraderos de los últimos años.

Importante hallazgo en El Nihuil, San Rafael. (Foto ilustrativa).

Importante hallazgo en El Nihuil, San Rafael. (Foto ilustrativa).

Foto: Medios Andinos
 Por Cristian Pérez Barceló

El hallazgo de restos óseos en El Nihuil, San Rafael generó conmoción en la comunidad y abrió una nueva investigación judicial que podría estar relacionada con distintos paraderos registrados en el departamento. El caso quedó en manos del fiscal Javier Giaroli, quien lo encuadró bajo la figura de “averiguación muerte”.

La novedad se conoció en horas de la tarde de este lunes, cuando un hombre de 60 años se presentó en el Destacamento Policial de El Nihuil.

Lee además
Así quedó el auto que protagonizó el accidente vial en Lavalle. 
importante despliegue policial

Milagroso choque y vuelco en una ruta de Lavalle
Denuncian a Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias tras la muerte de un vecino
Complicada

Denuncian a la exreina Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias

Según relató, alrededor de las 17, mientras caminaba junto a su pareja a unos 600 metros al este de la Ruta 180, observaron en un cañadón —producto de la erosión del agua en un cerro— lo que parecían ser huesos humanos.

El hallazgo de restos óseos en El Nihuil y la investigación de varios paraderos en San Rafael

Al descender y observar con mayor detalle, notaron que los restos óseos correspondían a partes de un cráneo, un fémur, un húmero y fragmentos de costilla, los cuales estaban semi enterrados.

De inmediato, el Ministerio Público Fiscal solicitó la presencia policial en el lugar. Efectivos constataron la veracidad del hallazgo y se procedió a realizar un cerco perimetral para preservar la escena.

En horas de la noche, arribó al sitio personal de Policía Científica y el Ayudante Fiscal en turno. Tras los primeros peritajes, se confirmó que los restos corresponden a un ser humano. Ante esto, se dispuso una consigna policial permanente en la zona.

Durante la mañana de este miércoles, antropólogos forenses se trasladaron hasta el lugar para realizar un examen inicial de los huesos y continuar con la búsqueda de posibles indicios que permitan reconstruir la identidad de la persona y las circunstancias de su muerte.

El hallazgo de restos óseos en San Rafael se enmarca en un contexto donde existen denuncias sobre personas desaparecidas y distintos paraderos que permanecen sin resolución en el departamento. La fiscalía busca determinar si este descubrimiento podría tener relación con alguno de esos casos abiertos.

Las autoridades remarcaron que la investigación recién comienza y que los resultados de los estudios antropológicos serán clave para establecer si se trata de restos recientes o de larga data.

Mientras tanto, el hallazgo en El Nihuil mantiene en alerta a la comunidad de San Rafael, que sigue con atención cada avance de la causa, la cual está bajo la órbita del fiscal Javier Giaroli.

Temas
Seguí leyendo

Confesó en un juicio que mató a un hombre manejando ebrio y pasará 8 años en la cárcel

Juicio por el homicidio de Facundo Almendra: versiones enfrentadas de la fiscalía y la defensa

Comenzó el juicio al padre acusado de matar a su hijo en San Carlos

San Carlos: discutieron, le dieron un tiro en la cabeza y le prendieron fuego la moto

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

Inseguridad en Mendoza: reventaron el frente de un negocio en pleno centro

Trágica muerte de una mujer en Maipú: qué pasó

Definen si continúa preso el acusado de intento de femicidio en Ciudad

LO QUE SE LEE AHORA
Denuncian a Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias tras la muerte de un vecino
Complicada

Denuncian a la exreina Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió esta mañana en Maipú. 
el conductor se fugó

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

Algo va a a pasar: el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza
Qué dicen los expertos

"Algo va a a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

Te Puede Interesar

La DGE  busca estrategias para que los estudiantes hagan un buen uso de la IA. Imagen generada con IA
Educación

La DGE combate el "uso desmedido" de la IA con metodologías innovadoras en las aulas

Por Natalia Mantineo
Importante hallazgo en El Nihuil, San Rafael. (Foto ilustrativa).
investigación

Se encuentran restos óseos en El Nihuil

Por Cristian Pérez Barceló
Por la lluvia, se registraron daños en varios departamentos de Mendoza
Relevamiento

Por la lluvia, se registraron daños en varios departamentos de Mendoza

Por Celeste Funes