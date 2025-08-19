Se encuentran restos óseos en El Nihuil

El hallazgo de restos óseos en El Nihuil , San Rafael generó conmoción en la comunidad y abrió una nueva investigación judicial que podría estar relacionada con distintos paraderos registrados en el departamento. El caso quedó en manos del fiscal Javier Giaroli, quien lo encuadró bajo la figura de “averiguación muerte”.

La novedad se conoció en horas de la tarde de este lunes , cuando un hombre de 60 años se presentó en el Destacamento Policial de El Nihuil.

Según relató, alrededor de las 17, mientras caminaba junto a su pareja a unos 600 metros al este de la Ruta 180, observaron en un cañadón —producto de la erosión del agua en un cerro— lo que parecían ser huesos humanos.

Al descender y observar con mayor detalle, notaron que los restos óseos correspondían a partes de un cráneo, un fémur, un húmero y fragmentos de costilla, los cuales estaban semi enterrados.

De inmediato, el Ministerio Público Fiscal solicitó la presencia policial en el lugar. Efectivos constataron la veracidad del hallazgo y se procedió a realizar un cerco perimetral para preservar la escena.

En horas de la noche, arribó al sitio personal de Policía Científica y el Ayudante Fiscal en turno. Tras los primeros peritajes, se confirmó que los restos corresponden a un ser humano. Ante esto, se dispuso una consigna policial permanente en la zona.

Durante la mañana de este miércoles, antropólogos forenses se trasladaron hasta el lugar para realizar un examen inicial de los huesos y continuar con la búsqueda de posibles indicios que permitan reconstruir la identidad de la persona y las circunstancias de su muerte.

El hallazgo de restos óseos en San Rafael se enmarca en un contexto donde existen denuncias sobre personas desaparecidas y distintos paraderos que permanecen sin resolución en el departamento. La fiscalía busca determinar si este descubrimiento podría tener relación con alguno de esos casos abiertos.

Las autoridades remarcaron que la investigación recién comienza y que los resultados de los estudios antropológicos serán clave para establecer si se trata de restos recientes o de larga data.

Mientras tanto, el hallazgo en El Nihuil mantiene en alerta a la comunidad de San Rafael, que sigue con atención cada avance de la causa, la cual está bajo la órbita del fiscal Javier Giaroli.