importante despliegue policial

Milagroso choque y vuelco en una ruta de Lavalle

Un accidente vial ocurrido en Lavalle no dejó heridos de gravedad de milagro. Ocurrió anoche y la policía debió rescatar a los damnificados.

Así quedó el auto que protagonizó el accidente vial en Lavalle. 

 Por Pablo Segura

Un importante accidente vial alteró la noche en Lavalle y generó un importante despliegue policial para asistir a los damnificados, quienes afortunadamente no sufrieron heridas de gravedad y salieron ilesos de la colisión.

El accidente vial ocurrió en Ruta 34, a la altura del barrio Jarillero, en Lavalle, cuando un Chery Tiggo, patente HQF423, chocó y volcó, sufriendo importantes daños.

El único ocupante del rodado fue rescatado por bomberos y policías, en tanto que, milagrosamente, sólo sufrió “raspones”, según informaron algunos efectivos que participaron del procedimiento en el lugar del siniestro.

Grave accidente vial en una ruta de Lavalle

Según fuentes policiales, el siniestro fue protagonizado por un Tiggo que circulaba por Ruta 34 de oeste a este y por causas que se intentan esclarecer, al parecer cuando intentaba sobrepasar a otro rodado, el conductor perdió el dominio, volcando y cayendo a una zanja.

Una vez notificado el accidente vial, la policía de Mendoza tuvo que desplegar un importante operativo para asistir al conductor del coche, identificado como Luciano Yapura.

Al lugar llegaron bomberos voluntarios de Lavalle y personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Estos asistieron a los heridos en el lugar del vuelco, debido a que, afortunadamente, no presentaban heridas de gravedad.

En el lugar trabajó también personal policial que realizó el procedimiento de rigor. Ahora se investiga qué fue lo que originó el accidente vial.

La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal 7 de Lavalle.

El viernes pasado, otro accidente vial ocurrido en Lavalle, dejó dos víctimas fatales, cuando un auto chocó con un árbol.

