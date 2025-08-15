Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

Dos hombres pierden la vida en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En Lavalle se registró un trágico accidente vial este jueves en la intersección de la Ruta Nacional 142 y calle Rodríguez, en el ingreso a Gustavo André, cuando una camioneta gris colisionó contra un árbol. Por motivos que aún se investigan, el impacto dejó a dos ocupantes atrapados en el vehículo, quienes fallecieron en el lugar.

Accidente mortal en Lavalle: todavía se investigan las causas del hecho El hecho ocurrió alrededor de las 22.27 de este jueves, cuando efectivos policiales de la Comisaría 63ª fueron alertados sobre el accidente. Al llegar, el personal del Servicio de Emergencias Coordinadas (SEC) constató la muerte de dos hombres mayores de edad, mientras que los Bomberos Voluntarios trabajaron en la extracción de los cuerpos.

La policía continúa realizando las tareas de investigación y busca determinar si había más ocupantes en el vehículo.